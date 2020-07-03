Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Konya Ovası Sulama projesinin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır.

Konya’ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekarlık alanın sulamasını yapmasını hedefliyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız.



Pandemi döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır. Elimizdeki imkanları bu süreçte pek çok dost ve kardeş ülke ile de paylaştık. Pek çok ülkede temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Hamdolsun Türkiye olarak alnımızın akıyla çıktık.

Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik.



İnşallah bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz.



Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. Bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz.



Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumundadır.



Salgın sonrası dünya düzeni yeniden şekillenecek. Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olarak gösteriliyor. Konya bu potansiyeli süratle harekete geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır.



