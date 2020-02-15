Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AK Parti üyelerine sürpriz telefon

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI





İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 45 bin yeni üyesine "hoşgeldin" diyorum. Yeni üyelerimizin partimize katılmasına katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Gençlik kollarında aktif siyasete başladığım, 1976'dan beri bu çalışmaların önemine yakinen tanık biriyim. Bugün, AK Parti 10,5 milyon üye sayısıyla Türkiye'nin en çok üyesi bulunan bir partidir. Bunun dünyada da bir örneği yok.



Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 10 gibi önemli bir orana yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl nüfus 83 milyonu aştı. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden görevimizi yerine getirmiş saymıyoruz. Türkiye'nin en çok oy alan ve 17 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan partisinin Genel Başkanı olarak hala diğer partilerden çok il ve ilçe ziyaretleri yapıyorum.

AK Parti'nin sırtını yere getirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. AK Parti uluslararası coğrafyaya hitap eden bir partidir. Bunun idrakı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"AK Parti milletin partisidir" Bunu boşuna söylemiyoruz. İsminden ve programından başlayarak her şeyiyle milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla inşa ettik. Burada kibir gurur yok. Birileri afra tafra yapabilir. Gurur satabilir ama biz bunu asla yapamayız. Bizim için tebessüm bir sadakadır. Bunu böyle bileceğiz.

Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana değil tabandan tepeye hareket eden tek parti, AK Parti'dir.

Üye çalışması yapmak aynı zamanda kapı kapı dolaşmak, sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmamak anlamına gelir. Biz milletimizle birlikte olacağız ki seçimde oy istemeye yüzümüz olsun. Son yıllarda girdiğimiz oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz. AK Partinin olması gereken yer yüzde 50'lerin çok çok üstündedir. İnşallah yeni çalışmalarla bunu sağlayacağız. Kuru üye değil, her üye bileceğiz ki adeta birer çarpan olarak artacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AK PARTİ ÜYELERİNE SÜRPRİZ TELEFON





Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti üyesi olan Berfin Dağdelen'le üye buluşması töreninde konuştu. AK Parti üyesi Berfin Dağdelen'le konuşması şöyle;

Berfin Dağdelen: Siz kimi aramıştınız?

Erdoğan: Ben Berfin Dağdelen'i arıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda biz İl Teşkilatı'nda toplantıdayız. Partimize üye oldunuz mu?

Berfin Dağdelen: Evet oldum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor.

Telefon kapanınca Erdoğan, "hat" düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berfin hanım üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum

Berfin Dağdelen: Teşekkür ederim sağolun var olun. Biz ailecek üyeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle mi?

Berfin Dağdelen: Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra yeni yeni üyeler katacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah.

Bütün aileye şahsım ve binlerce arkadaşımla selam söylüyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum.





'TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğan Bey nasılsınız. Üyeliğiniz hayırlı olsun diyelim mi?

Doğan Bey: Teşekkür ederim. Diyelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? Şu anda bini aşkın bütün kardeşlerimizle birlikteyiz. Nerede okuyorsun?

Doğan Bey: Sakarya'da okuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi bölüm?

Doğan Bey: Dış ticaret.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun. Allah hayırlısına erdirsin. Senin gibi genç kardeşlerimizin üye kaydı yapmasını bekliyorum.

Doğan Bey: Teşekkür ederim başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün aileye selamlarımızı iletin. Bütün arkadaşlarımızın selamları var. Derslerinizde başarılarınızı diliyoruz.

Doğan Bey: Teşekkürler başkanım.





'MUSTAFA BAK ÇOK ÜYE YAPACAKSIN'

Fatih'ten Mustafa Demir:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alo

Mustafa Demir: Buyurun sayın başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selamın Aleyküm. Mustafa Bey üyeliğinizi tebrik ediyorum.

Mustafa Demir: Teşekkür ederim başkanım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih'te fırıncılık yapıyorsunuz herhalde. Neredelisiniz?

Mustafa Demir: Adıyaman

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç çocuk var?

Mustafa Demir: 3 tane var ellerinizden öper.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen tabanı tutturdun. En az üç diyoruz. Fatih'in neresinde çalışıyorsunuz.

Mustafa Demir: Fatih efendim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah tam yerindesiniz.

Mustafa Demir: Kebapçıların arasında efendim. Fırıncı olarak bazı sıkıntılarımız oluyor başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teyfik Bey bak sorun çıkıyormuş. İlgilenirsiniz.

Mustafa Demir: Babası da memleketten gelmiş. Sizi çok seviyor. Her defasında diyor ki "Tayyip Bey'e oy vermezseniz size hakkımı helal etmem" Hastaneden çıkar çıkmaz "Allah razı olsun Tayyip Bey'den. Bu hastaneleri yapmış." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ta ondan razı olsun.. Bana bak çok üye yapacaksın.

Mustafa Demir: İnşallah başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de bir yerden tutmamız lazım diyor. Çocukları gözlerinden öpüyorum. Babanın ellerinden. Allah'a emanet ol.



'İLHAMİ NİYE GÜLDÜN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlhami niye güldün? Gerçekten ben Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul İl Teşkilatı'nda üyelerle ilgili bir ödül törenindeyiz. Üyeliğiniz hayırlı olsun.

İlhami: Sağolun efendim. Allah size ömür versin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? İlhami yoksa kardeşlerin sayısını bilmiyor musun?

İlhami: 5 kardeşiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah. Evlisin? Kaç çocuk var?

İlhami: 5 çocuk var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen baya hızlı gidiyorsun. Allah eksikliğini vermesin. Memleket neresi?

İlhami: Alanya.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bak şu anda il teşkilatı'ndayız. Bini aşkın kardeşimiz var. Senin üyeliğini tebrik ediyorlar. Bütün aileye selamlarımızı ilet. Sadece senin üyeliğin yetmez. Senden yeni yeni üyeler bekliyorum.

İlhami: İnşallah efendim.

"DÖRT KARDEŞİZ BİZ"

Erdoğan: Hayırlı akşamlar.

Gülden Hanım: İyi akşamlar ağabey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasılsınız.

Gülden Hanım: Sağolun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimize üye olmuşsunuz tebrik etmek için aradım

Gülden Hanım: Sağolun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç çocuk var?

Gülden Hanım: Ben bekarım ağabey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonrası için hayırlı olsun demek var. Kaç kardeşsiniz?

Gülden Hanım: 4 kardeşiz biz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra sadece senin üyeliğin yetmez yeni yeni üyeler partimize kazandırmak lazım. Umarım sen de bunu kazandıracaksın.

Gülden Hanım: Evet ağabey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakırköylü müsün?

Evet. Bakırköy'de doğdum. Şimdi Çatalca'dayım.

Gülden Hanım'ın yengesi: Yengesiyim ben benimle konuşur musunuz acaba.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Tayyip Erdoğan. Gülden Hanım'ın yengesiyle mi konuşuyorum?

Gülden Hanım'ın yengesi: Evet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üye oldunuz mu?

Gülden Hanım'ın yengesi: Evet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğumu söyledim inanmadın mı?

Gülden Hanım'ın yengesi: Hayır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İstanbul İl Teşkilatı'nda üye kayıtları ile ilgili ödül töreni yapıyoruz. Ve yeni üyelerimizi arıyoruz. Şimdi yengesi olarak sizinle koşuyoruz.

Gülden Hanım'ın yengesi: Evet benim. Biz ailece AK Partiliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan herkese selam söylüyoruz.

Gülden Hanım'ın yengesi: Çok teşekkür ederiz. Biz de selam söylüyoruz.

Değerli arkadaşlar ben konuşmayı bitireyim daha sonra kalanları da Numan Bey'le devam ettireceğiz. Büyük kongre sürecimiz belirlediğimiz takvime göre ilerliyor. İnşallah 23 Şubat itibariyle kongrelerimize başlıyoruz. Ülkesine milletine şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti teşkilatında görev üstlenmeye çağırıyorum.

Üstünde durduğum bir konu var. Ömer'leri bulacağız. Ayşe'leri Hatice'leri bulacağız. Teşkilatımızı bu anlayış üzerine bina edeceğiz. Herhangi bir spekülasyona vesile olacak kişilerle değil. Güçlü bir teşkilat alt yapısıyla 2023'e hazırlanacağız.

SURİYE MESAJI

Siyaset gönüllü bir uğraştır. Ölenler öldü kalan sağlar bizimdir.

Suriye'deki gelişmeler ülkemizin geleceğinde çok önemli yeri vardır. Suriye topraklarının 3'te 1'lik bölümü PKK terör örgütü ve onu destekleyen ABD'nin işgali altındadır. Suriye'de halk "Türkiye, Türkiye, Türkiye" diyor. Ellerinde Türkiye bayraklarıyla sokaklarda dolaşıyor.

Bizde 3,5 milyon Suriyeli var, İdlib'den 4 milyona yakın insan ülkemize gelme arzusunda.

İdlib'de güvenli bölge oluşturuyoruz. Yoğun şekilde briket barınaklar yapıyoruz.

Türkiye'nin Suriye'de davetsiz olduğunu iddia edenler orada davetliler mi? Orada ne yapıyorlar? Biz Adana Mutabakatı'yla Suriye'ye davetliyiz. Rejim güçleri Soçi mutabakatı sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmez. Suriye'deki zulmü durdurma kararlığımızı bir kez daha yeniliyorum. Bu insanlar bizim coğrafi, insani ve dini olarak kardeşimizdir.

Erdoğan'dan Suriye mesajı: Rejim güçleri Soçi mutabakatı sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmez.