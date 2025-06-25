Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı on yıllık bir sürede gayri safi yurtiçi hasılamızın yüzde beş düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık. Mevcut krizlerin derinleştiği ve her geçen gün ilave krizlerin ortaya çıktığı bir iklimde alınan bu karar NATO açısından bir zaruret teşkil ediyor. Terörizm tehdidinden en fazla zarar gören, bölgemizdeki birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikiz.

Bildiğiniz üzere ittifakın terörizmle mücadeledeki rolünün öne çıkaran ülkelerden geliyoruz. Lahey'de terörle mücadelenin müttefiklerin samimi dayanışmasıyla vurguladım. Zirve bildirisine yansıtılmasını sağladım. Ukrayna'da devam eden savaşın bölgesel ve küresel etikleri oldu. Adil bir barışla savaşın sona ermesi için çabalarımız süründürüyoruz.

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"GAZZE'DEKİ İNSANİ TRAJEDİ İNSANİ FELAKETE DÖNÜŞTÜ"

Ortadoğu'daki krizlerin her geçen gün daha ciddi bir hal aldığını görüyoruz. Şimdiye kadar İsrail saldırılarında 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. 129 bin kişi yaralandı. Sağlık altyapısının yüzde 95'i tahrip oldu. Kiliseler, camiler, hastaneler, okullar bombalandı. İsrail hükümeti en temel ihtiyaç maddelerinin Gazze'ye girişine engel çıkartıyor. İsrail'in engellemeleri sebebiyle Gazze'deki insani trajedi insani felakete dönüşmüş durumda. Hiçbir kural tanımayan İsrail, ihlallerine her geçen gün yenilerini ekliyor. İsrail, bölgeyi istikrarsız hale getirerek kendi halkının güvenliğini sağlayamaz. İsrail'in de güvenliği, komşularının huzurundan ve refahından geçmektedir. İki devletli çözüm kaçınılmazdır. Türkiye olarak amacımız tüm halkların yan yana yaşadığı bir sulh iklimidir. Tüm bölgenin selameti için hakikatleri cesarete söylemeye devam edeceğiz.



"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"



İsrail-İran arsındaki askeri tırmanma bölgemizi tehlike altına aldı. İlk günden itibaren yoğun diplomasi trafiğimiz oldu. Komşumuz İran'la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz savaşla hiçbir yere varılamayacağına dair örneklerle doludur. Dostum Trump'ın çağrısına tarafların uymasını bekliyoruz. Ortadoğu'da barışın temini için müttefikler dahil herkesin taşın altına koyması lazım. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Zirve sırasında birçok liderle görüştü. Trump, Mertz, Macron'ın da aralarında olduğu pek çok liderle bir araya geldim. İkili ilişkilerimizi ve zirve gündemi konularını ele aldık. Gelecek yıl zirvenin Türkiye'de yapılmasını karara bağladık.



SORU-CEVAP



TÜRK ORDUSU AZERBAYCAN'A NE ZAMAN GELECEK? RUS ORDUSU NE ZAMAN GİDECEK?



Rus ordusu Azerbaycan'dan ayrıldı. Bu sorunun hükmü kalmadı. Ben yeni Karabağ'a gittim. Böyle bir şey orada yok. Azerbaycan devletinin hükmü altında yaşanabilir hale getirme gayreti içerisinde ve çok ciddi yatırımlar yapıyorlar.