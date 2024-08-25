Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete orman yangını tepkisi: İş yapmak yerine siyaset yaptılar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugünkü tarihi kabine toplantımızda Ahlat'a ve Malazgirt’e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk. 2024 yılı ikinci toplantısında ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek kritik kararlar aldık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. 'Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye' hedefimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden ve engellere takılmadan koşturuyoruz. Dün Aksaz Tersane Komutanlığı‘nda hizmete aldığımız projelerimiz bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Donanmamızın caydırıcılığı daha da artmıştır. Yeni tip denizaltı projemizdeki diğer denizaltılarımız da tamamlandık Türkiye çok önemli bir güç çarpanına sahip olacak. Denizaltımızım tersanemizin ve diğer deniz platformlarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

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Cumhurbaşkanlığı makamındaki onuncu hizmet yılımızı muhteşem bir eserin açılışıyla idrak ettik. Adana ve Mersin’in yanı sıra tüm bölgeye hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanımız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi ile gerçekten gurur verici bir eser oldu. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın, turizmden ticarete olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz. Yapılan her işin mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tezviratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır. Çukurova Uluslararası havalimanımızın da hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyoruz.





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Sayın Mahmut Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak, Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha gösterdik. Sayın Abbas’ın Gazi meclisimizde verdiği mesajlar tüm dünya tarafından dikkatle takip edilmiştir. İsrail tüm vahşetine, tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır esirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kırmamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağını yürekten inanıyoruz. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Mezuniyet sevinçlerini paylaştığımız Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi‘ndeki subay ve astsubaylarımıza tekrar başarılar diliyorum.

"DÜNYADA ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE İHA KULLANAN İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ"



Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Bunun en yakıcı etkilerini maalesef ormanlarımız da görüyoruz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar, zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar karşı karşıya olduğumuz tehdidin ehemmiyetini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı %53 artarak 5 bin 540’a çıktı. Orman yangınlarıyla mücadele etmek için filomuzda bulunan 27 uçak 105 helikopter 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4744’e yükselttik. Vatan Savunması’nda destanlar yazan İHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 ilde 184’ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı yedi gün 24 saat an be an gözetiyoruz. Sadece geçen yıl 2 bin 76 orman yangınını İHA'larımız aracılığıyla tespit ettik. Dünyada orman yangınları ile mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Bu kapasitemiz de yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalardan 11 dakikaya indirdik. Ayrıca 25.000 orman görevlimiz ve 130.000’e yaklaşan gönüllümüzle yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik. 2002’de hava araçlarımızın su atma kapasitesi 73 tondu, dört kattan fazla artışla bugün 426 tona ulaştı. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ancak bu konuda özellikle muhalefetin çarpıtmalarını yalanlarını kendi imallerini kapatmak için yürüttüğü iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz.



ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE ORMAN YANGINIYLA MÜCADELE TEPKİSİ



Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ettik. Düşük nem ve yüksek seyreden sıcaklık, aşırı rüzgâr hızı sebebiyle 15-19 Ağustos tarihleri arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem havadan hem karadan etkin bir şekilde müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanının başta olmak üzere ilgili bakanlarımız sürekli sahadalar. Ben de kendilerinden gidişatla ilgili düzenli olarak bilgi aldım. Yürütülen çalışmalarla ilgili fikir vermesi için burada bazı rakamları kısaca paylaşmak arzusundayım. Sadece 15-19 Ağustos arasında hava araçlarımız bin 640 saat uçtular. Bilhassa orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına büyük bir özveriyle günlerce mücadele ettiler. Mevla'm hepsinden razı olsun diyoruz. Tabii burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşi ile de mücadele etmekteyiz.

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"MUHALEFET BELEDİYELERİ İŞ YAPMAK YERİNE YANGIN GİBİ BİR MESELEDE DAHİ SİYASET YAPMA PEŞİNDE KOŞMAKTA"

Geçen sene Mardin ve Diyarbakır anız yangınında aynısını yaşadık Aynı iftira yalan ve çarpıtma furyasına geçen hafta da şahit olduk. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan yalnızca 5 dakika sonra ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler. Yeşil vatanın korunmasında kritik rol üstlenen insansız hava araçlarıyla ilgili ahlaka sığmayan bir sürü iftira attılar. Sosyal medya mecralarından ve gazete köşelerinden ortalığa boca ettiler. Aslında biz bunları konuşmak bunları gündeme taşımak istemiyoruz, ancak muhalefetin giderek artan pervasızlıkları karşısında insanlarımızı doğru bilgilendirmeyi de bir görev biliyoruz. Şunun altını çizerek tekrar belirtmek isterim 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın devletimiz süratle organize olmakta ve çok etkin biçimde yangına müdahale etmektedir. Geçen hafta farklı illerimizde çıkan yangınlarda da aynısını yaptık nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü az önce rakamlarıyla ortaya koyduk. Burada asıl sorgulanması eleştirilmesi millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimler kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmakta. Bunlar milletimizin de vicdanını yaralıyor. Yangının depremin doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz. Ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Yangınların kontrol altına alınmasından sonra bölgedeki vatandaşlarımızla telefon görüşmesi yaptık. Afetlerde olduğu gibi devletimiz vatandaşının yanındadır. Yangından etkilenen İzmir Bolu Çanakkale Manisa uşak Aydın ve Muğla‘daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tam bir koordinasyon içinde çalışan orman genel müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili bakanlıklara kamu kurumlarımıza ve gönüllülerimize de teşekkür ediyorum.





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ALİYEV VE PUTİN'E TEŞEKKÜR

Tek millet iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz can Azerbaycan’ın cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim İlham Aliyev'e buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İlham kardeşim sadece aramakta kalmadı aynı zamanda eğer 200 tipi amfi bir yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek yangınla mücadelemize güçlü destek veriyor. Zor günlerimizde her zaman yanımızda bulduğumuz sıkıntılı günlerinde her daim yanlarında olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimiz de her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin’e de yine aynı şekilde bir amfi uçağı bize o dönemde göndermek suretiyle bu iki uçakla biz yangın söndürme işlemini çok daha rahat bir şekilde yapmamızı sağladı.

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ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: 15 EYLÜL’E KADAR ÇOK DİKKATLİ OLMAYA DEVAM EDİN

Bu vesileyle vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül’e kadar çok dikkatli olmaya devam edin. %90’ı insan kaynaklı olan orman yangınları konusunda azami hassasiyet gösterelim. Yangına yol açacak anız yakma piknik ateşi sigara izmariti atma gibi hususlardan lütfen kaçınalım. Bugünkü tarihi kabine toplantımızda en önemli gündemimiz Bitlis başta olmak üzere doğu ve güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz hükümetlerimiz döneminde bölgenin kat ettiği ilerlemeyi örnekleri ile detaylıca bizlere anlattı. Son 22 yılda bu topraklara yaptığımız yatırımları bölgedeki kardeşlerimiz zaten çok iyi biliyor, hayatında tecrübe ediyor. Havalimanlarından yollar köprüler ve tünellere sağlık tesislerinden okullar üniversiteler spor ve gençlik merkezlerine barajlardan sulama kanallarını enerji yatırımlarını bölgemizin turizm imkânlarını geliştirmeye yönelik projelere kadar her alanda şehirlerimizin çevresini değiştirdik.

Örneğin 548 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 6757 km’ye çıktı. Derslik sayımızı 96.000’in üzerine taşıdık. Üniversite sayımızı dokuzdan alıp 28’e ulaştırdık. Organize sanayi bölge sayımız 26’dan 49’a yükseldi. İstihdamı artıracak işsizlik sorununa çözüm olacak 40 yeni organize sanayi bölgemizin yapımı sürüyor. Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesi sabit fiyatlarla toplam 2 trilyon TL’ye yakın kamu yatırımı yaptık. Üniversite gençliğimizi ortaöğretim gençliğimizi buralarda başarılı öğrencilere eğitime alacağız. Buralarda kendilerini eğitime almak suretiyle inşallah yaz sıkış onlara en güzel şekilde bu eğitimi vereceğiz.