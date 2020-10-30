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Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mesut Yılmaz'ın ölümü ile ilgili açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mesut Yılmaz'ın ölümü ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan 'Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum' ifadelerini kullandı. Mesut Yılmaz'ı cenaze töreni Pazar günü saat 12.00'de Marmara İlahiyat Camii'nde yapılacak...

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  • Erdoğan Taksim Camii ve AKMde incelemelerde bulundu
  • Erdoğan Taksim Camii ve AKMde incelemelerde bulundu
  • Erdoğan Taksim Camii ve AKMde incelemelerde bulundu
  • Erdoğan Taksim Camii ve AKMde incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yapımı süren Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

MESUT YILMAZ'IN VEFATI...

"Ben sabah eşleri Berna hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabi henüz ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti ben görüştüğümde.

İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Bir Marmara İlahiyat bir diğeri de Çamlıca Camii üzerinde duruyoruz dediler, kararı kesin vermediklerini söylediler. Gerek Başbakan olarak, gerek Dışişleri Bakanı olarak, gerek Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı.

Tabi hemşerim, bundan dolayı da bir hukukumuz var. Ve sağ olsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süre içerisinde katılma erdemini göstermişti. Ve bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Ve ben tüm ailesine, başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.

TAKSİM CAMİİ VE AKM'NİN AÇILIŞ TARİHİ

Şimdi arkadaşlar Taksim Camii ile alakalı olarak Ramazan'a yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'inin altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım tüm gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah altıncı ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar.

Fevkalade bir durum olmadığı takdirde altıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektrik, elektronik işlerde bir sarkma olabilir çünkü ithal. Ama bunun dışındaki bütün işleri altıncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz."

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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mesut Yılmazın ölümü ile ilgili açıklama

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