Son dakika: 20 askerin şehit olduğu kaza... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara kutunun incelenmesi neticesinde elim kazanın nedeni belli olacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yaşadığımız her olay, Türkiye’nin sınırlarının çok ötesinde bir büyüklüğe, nüfuza sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bunu zafer kutlamalarından dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağı sonrası bir kez daha gördük. Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan-Azerbaycan, tüm imkanlarını seferber etti ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, enkazın bulunması olay mahallinin güvenliğinin sağlanması noktasında işbirliği içinde oldular. Uçağın karakutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına ulaştık. Cuma günü de ebedi istirahatgahlarına uğurlamak üzere şehitlerimizi ülkemize getirdik ve şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Aziz hatıralarını daima yaşatacağımız askerilerimizi kemal-i hürmetle yad ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde Hırvatistan dönüşü düşen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Rabbimden rahmet diliyorum. Kaza-kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.



"MİLLET KÜTÜPHANEMİZ DÜNYANIN EN BÜYÜK 3’ÜNCÜ KÜTÜPHANESİ HALİNE GELDİ"



Kabine olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamına ve 86 milyona hizmet ediyoruz. Durmadan dinlenmeden çalışıyor ve eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Son kabine toplantısından bu yana, 4 Kasım’da ülkemize atanan büyük elçilerin güven mektuplarını kabul ettik, 5 Kasım’da partimizin grup toplantısını gerçekleştirdik, 6 Kasım’da Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansımızın bu alandaki yeni trendleri görmemize vesile oldu, ülkemizden ve dünyamızdan çok kıymetli kişileri Millet Kütüphanemizde ağırlamaktan memnun olduk. Millet Kütüphanemiz, 141 milyon 700 bin kaynakla dünyanın en büyük 3’üncü kütüphanesi haline geldi, geçen yıl 2 milyon kişiyi misafir ettik. 15 Kasım itibariyle 8 milyon 650 bin ziyaretçiyi kütüphanemizde ağırladık. Bu yıl başından beri 7 milyon 340 bin adet ikramda bulunduk. Halk kütüphanelerimizde üye sayımız 7,6 milyona, kitap sayımız 25,6 milyona ulaştı. Şu an dağıtımda 800 bin yeni kitapla 26,4 milyona çıkaracak. Bu rakamlar bile muhalefetle aramızdaki derin ufuk farkını ortaya koyuyor. Siyasi rakiplerimiz gençleri saf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken biz onların her alanda en iyi şekilde yetişmeleri için cansiperane halde çalışıyoruz.

"AVRUPA’NIN İSE 7’İNCİ EKONOMİSİYİZ"



Bir dönem toplu dahi üretemeyen bir ülkeyi dünyanın en büyük 17’inci, Avrupa’nın ise 7’inci ekonomisi haline getirdik. 2025’in 2’inci çeyreğinde kişi başı gelir 17 bin dolara ulaştı, 2002 senesinde yılda sadece36 milyar dolar ihracat yapabiliyorduk, Ekim 2025 itibariyle yıllık ihracatımız 270,2 milyar dolarla rekor kırdı. Hizmetler ihracatımız ise 14 milyar dolardan 121, 6 milyar dolara çıktı. Savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağlıyken Türkiye, bugün dünyanın imrenerek takip ettiği bir ülke haline geldi. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Tek parti zihniyetinin cumhurla cumhuriyet, devlet ile millet arasına ördüğü duvarları hayata geçirdiğimiz tarihi nitelikteki reformlarla ortadan kaldırdık. Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Bugün Türkiye emin, ehil, dürüst, çalışkan kadroların riyasetinde her alanda son asrın en başarılı hizmet ve eser noktasında en üretken yıllarını yaşıyor. Türkiye yüzyılı vizyonumuz adım adım gerçeğe dönüşüyor. Değerli arkadaşlar, 11 Kasım milli ağaçlandırma gününde ülkemiz genelinde 14 milyon 914 bin fidanı toprakla buluşturduk. Çağrımıza icabet ederek Yeşil Vatan seferberliğimize katılan 1 milyon 280 bin vatandaşımızın her birine buradan teşekkür ediyorum. Aynı gün partimizin genel merkezinde şehirciliğimizde insan ve mekan temasıyla toplanan şehircilik zirvemizin açılışını yaptık.

KKTC CUMUHRBAŞKANI ERHÜRMAN'IN ZİYARETİ

13 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesini müteakip ilk resmi yurt dışı ziyareti vesilesiyle Sayın Tufan Erhürman'ı Ankara'da eşiyle misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'yla milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve adadaki gerçeklere uygun bir çözüme yönelik atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Sayın Erhürman'ın son dönemde Rum kesimine yönelik mesajlarında Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden ödün verilmeyeceğini vurgulaması önemlidir. Geçmişte defalarca denenmiş ve netice alınmamış önerilerin tekrar ısıtılmaya çalışılmasını vakit kaybı olarak görüyoruz. Kıbrıs meselesinin çözümü, çeşitli vesilelerle altını çizdiğimiz üzere iki devletin bir arada var olmasından geçiyor. Kıbrıs Türkü'nün ilk baştan beri gösterdiği cesaret, irade ve yapıcı tutumu Rum tarafı da gösterirse adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı, kalıcı, adil ve gerçekçi bir çözüm bulunabilir. Değilse adaletsizlik üzerine hiçbir çözüm bina edilemez. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının kırk ikinci yıl dönümünü bir kere daha tebrik ediyor. Kıbrıs Türkü'nün esenlik ve güvenliği için şehit olan tüm Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle yad ediyor.



DEPREM KONUTLARI



15 Kasım Cumartesi günü ise Adıyaman'daydık. Deprem bölgemizin yaralarını sarmaya süratle devam ediyoruz. Eylül ayında Malatya'da 304.000. afet konutumuzun kurasını çekmiştik. Adıyaman'da da 350.000 yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin sevincini yaşadık. Böylece tek seferde toplam 45.342 konut ve iş yerini de teslim etmiş olduk. Yıl sonunda Adıyaman'da toplam 43.573 konut ve iş yerini daha teslim etmeyi hedefliyoruz. 11 ilimiz için hedefimiz yıl başından önce 453.000 bağımsız bölümün anahtar teslimini yapmaktır. Evine kavuşmamış tek bir hak sahibi bırakmayana kadar inşallah gece gündüz çalışacağız. Hal böyleyken, gören herkesin takdir ettiği hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarına şahit oluyoruz. Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar deprem bölgesinde rekor sürede yapılan inşa ve ihya çalışmalarını karalıyor. Bir işin ucundan tutmadıkları gibi bir de 7 gün, 24 saat esasına göre şantiyelerde tel döken mühendislerimizin, işçilerimizin emeğine laf ediyorlar. İş yapmayı animasyon yapmak olarak görenlere ne desek boş. Rabbimiz kimseyi sırf siyasi ve ideolojik taassubu yüzünden yalan söyleyecek, verilen onca emeğe çamur atacak seviyeye düşürmesin. Biz bunları aldırmayacak ve sadece işimize bakacağız. Bir kez daha kurallarını çektiğimiz ev ve iş yerlerinin deprem zedelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"

Hükümetimizin en hassas davrandığı konuların başında temiz ve sağlıklı gıdaya erişim ile gıda güvenliği geliyor. İnsanımızın ücretini ödediği üründe hile, hurda aldatmaca olmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapmanın çabası içindeyiz. Denetimler sonucunda taklit, tağşiş yapılan sağlıksız ürünler artık anlık olarak Tarım Bakanlığımız tarafından yayınlanıyor. Denetimler sonucunda taklit, tağşiş yapılan sağlıksız ürünler artık anlık olarak Tarım Bakanlığımız tarafından yayınlanıyor. İstanbul'da ikisi çocuk, üç gurbetçimizin hayatını kaybetmesini müteakip basın organlarında yaşanan tartışmalara baktığımızda bu konudaki hassasiyetimizin ne kadar yerinde doğru ve isabetli olduğunu tekrar görmüş olduk. Üç insanımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma şu an çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Emniyet birimlerimizin ve savcılarımızın gerekli tahkikatı yaparak ölümlerin neden kaynaklandığı ortaya çıkacak. Ama burada şöyle ikircikli bir tavra da şahitlik ediyoruz. Geçen sene kimi meşhur markalar dahil ürünlerde taşış, taklit, hile burada tespit ettiği için ana muhalefetini insafsızca eleştirdiği devlet kurumlarımız bugün aynı kesimlerce yine hedef tahtasına konuluyor. Oysa biz tarladan sofraya uzanan o büyük emek yolculuğunun her adımında denetmenlerimiz vasıtasıyla gerekli kontrollerin titizlikle yapılmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri dikkatlice değerlendiriyoruz. Herhangi bir sorun, sıkıntı veya yönetmeliklere aykırı bir durum tespit ettiğimizde de kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Burada hassasiyetimizi gösteren bazı rakamları sizlerle paylaşmak isterim. Değerli basın mensupları, 2025 yılında ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında tam 1.103.000 gıda kontrolü gerçekleştirildi. Kayıt ve onaydan hijyene, izlenebilirlikten muhafaza şartlarına kadar her detay incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 25.750 işletmeye toplam 2 milyar 206 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla da kalmadık. Suç teşkil eden 495 dosyayı Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirdik. Milletimize karşı şeffaflığımızı artırmak için yeni uygulamaları da yakın zamanda devreye aldık.