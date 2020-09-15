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AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 21:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Borisov görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Conte ile görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

 

 

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