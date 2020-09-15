AA
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Borisov görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Conte ile görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
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