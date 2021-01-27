Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullanırız. Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.