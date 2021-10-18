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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kılıçdaroğlu#Suç Duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

Siyasi cinayet iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru

İlgili Haber:'Siyasi cinayet' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kılıçdaroğlu#Suç Duyurusu

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