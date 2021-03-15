CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti GenÃ§lik KollarÄ± 6. OlaÄŸan Kongresi'ne katÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:

TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ankara'ya gelerek oluÅŸturduÄŸumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸine olan inancÄ±mÄ±zÄ± bir kat daha arttÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Kongremizde baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday gÃ¶sterdiÄŸimiz EyÃ¼p Kadri Ä°nan'Ä± ÅŸimdiden tebrik ediyorum. Hem Genel Merkez'de hem Ä°zmir Ä°l BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ, gayretli bir kardeÅŸimizdir.Â

Ä°nanÄ±yorum ki Ä°zmir 2023'te gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r gelecektir. GenÃ§lik kollarÄ±mÄ±zda yetiÅŸen kardeÅŸlerimizden pek Ã§oÄŸu MKYK Ã¼yesi, il, ilÃ§e baÅŸkanÄ±, vekil, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gibi gÃ¶revleri baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Åžu anda 35 yaÅŸ altÄ±nda TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 Meclis Ã¼yesi kardeÅŸimiz vazife yapÄ±yor.Â ÃœYE KAYDI SAYISINDA BÄ°R NUMARA

GenÃ§ler, genÃ§lik kollarÄ±mÄ±z bilir misiniz ÅŸu anda TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m siyasi partilerinde Ã¼ye kaydÄ± noktasÄ±nda bir numaradÄ±r.Â YaÅŸ konusu olmamÄ±ÅŸ olsa sayÄ± bir milyonda kalmaz. HanÄ±mlarda da 5.5 milyon. HanÄ±mlarda da hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda da 11.5 milyonu aÅŸan Ã¼ye kaydÄ±na sahibiz.

SÄ°ZLER ASIM'IN NESLÄ°SÄ°NÄ°Z

Ãœlkemize Ã§aÄŸ atlatan hizmetler yaparken kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± ve genÃ§lerimizi daima yanÄ±mÄ±zda bulduk. AK Parti'nin bugÃ¼nkÃ¼ temsilcisi olduÄŸu kadim davamÄ±zÄ± yarÄ±nlara taÅŸÄ±yacak olan siz genÃ§lerimizsiniz.Â Sadece geÃ§tiÄŸimiz asrÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana verdiÄŸimiz mÃ¼cadelelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ÅŸudur. Sizler AsÄ±m'Ä±n neslisiniz. Yemen'de de KudÃ¼s'te de siz vardÄ±nÄ±z. Balkanlar'da Ã‡anakkale'de siz vardÄ±nÄ±z siz... Gaziantep'te ÅžanlÄ±urfa'da siz vardÄ±nÄ±z. Ä°stiklal Harbimizde Sakarya'da Ä°zmir'de siz vardÄ±nÄ±z. KÄ±brÄ±s'tan Irak'a ve Suriye'ye kardeÅŸlerimizin imdadÄ±na yetiÅŸtiÄŸimiz her yerde siz vardÄ±nÄ±z. Ãœlkemizi bÃ¶lmek isteyen PKK'lÄ± alÃ§aklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na dikilen Yasin BÃ¶rÃ¼'ler Eren BÃ¼lbÃ¼l'ler sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanÄ± hainlere bÄ±rakmayan sizlerdiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siz AsÄ±m'Ä±n nesliydiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siz bu topraklarÄ± bin yÄ±ldÄ±r vatan haline getirmek iÃ§in gÃ¶zlerini kÄ±rpmadan Ã¶lÃ¼mÃ¼n Ã¼zerine giden kahramanlardÄ±nÄ±z. Sizler oyunda oynaÅŸta olmak yerine Ã¼lkemiz ve milletimiz iÃ§in elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyan Fatih'in torunlarÄ±sÄ±nÄ±z. Sizler bozgunculara karÅŸÄ± kardeÅŸliÄŸimizin, yÄ±kÄ±cÄ±lara karÅŸÄ± inÅŸa ve ihya hareketimizin teminatÄ±sÄ±nÄ±z. Sizler aklÄ±nÄ±, ruhunu ve geleceÄŸini sÄ±nÄ±r Ã¶tesindeki hainlerin emrine veren deÄŸil, kendi Ã¼lkesi ve milletine hizmet etmeyi temel hedefi gÃ¶ren fazilet abidelerisiniz.Â

Sizler Mevlana'nÄ±n gÃ¶nlÃ¼yle bakan, HacÄ± BektaÅŸ'Ä±n kalbiyle seven Anadolu irfanÄ±nÄ±n evlatlarÄ±sÄ±nÄ±z. Sizler geleceÄŸin TÃ¼rkiyesi'nde medeniyet gÃ¼neÅŸimizi dÃ¼nyanÄ±n tepesine asacak AsÄ±m'Ä±n neslisiniz. Ãœlkenin geleceÄŸini kendi geleceÄŸinin Ã¶nÃ¼ne koyan siz genÃ§ler var oldukÃ§a TÃ¼rkiye'nin kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kimse durduramayacaktÄ±r.Â

Sizlerle her bir araya geliÅŸimde Ä±srarla hayal kurmanÄ±zÄ±, hayallerinizin peÅŸinden koÅŸmanÄ±zÄ± istiyorum. Hedefiniz olmadan da hayatÄ±nÄ±za yÃ¶n veremezsiniz. HayÄ±rsÄ±z hayalden Rabbimize sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rÄ±z. Hayalsiz ilmin sonu Ã¶zellikle felakete, hayalsiz sanatÄ±n sonu hÃ¼srana uÄŸrar. Hayalimizi de hedefimizi de Allah'Ä±n rÄ±zasÄ±na ve millete hizmete adayan bir anlayÄ±ÅŸÄ±n sahipleriyiz. Bizim genÃ§lerimize asÄ±rlarca hayal kurmayÄ± unutturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. ÃœzÃ¼ntÃ¼yle belirtmemiz gerekir ki uzunca sÃ¼re bu ÅŸekilde bizi oyalamaya baÅŸladÄ±lar. Ne zaman yeniden ayaller kurmaya baÅŸladÄ±k etrafÄ±mÄ±zdaki sis bulutu daÄŸÄ±lmaya, gerÃ§ek gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k.

KILIÃ‡DAROÄžLU'NA: KORKAKSIN, BÄ°TÄ°KSÄ°N...

Bizler siyasi hareketimiz boyunca vesayetle mÃ¼cadele ederek, darbelere karÅŸÄ± direnerek asÄ±rlÄ±k oyunu bozmanÄ±n gayretleri iÃ§inde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayÄ±n. Bu kardeÅŸiniz AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na indiÄŸinde orada biri vardÄ±. O birisi tanklarÄ±n arasÄ±ndan kaÃ§Ä±p BakÄ±rkÃ¶y Belediyesi'ne sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydÄ± beklerdim' dedi. HayatÄ±n korkuyla geÃ§miÅŸ. KorkaksÄ±n, bitiksin. Senin Ã¶yle bir derdin yok. Bu iÅŸler korkaklarÄ±n, bitiklerin iÅŸi deÄŸil. Bu iÅŸ yÃ¼rek ister, sandalda kÃ¼rek deÄŸil yÃ¼rek ister. Bu tarihi mÃ¼cadeleyi baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±rdÄ±k.Â

ÃœLKESÄ°NE Ä°HANET EDENLER GÃ–RECEKSÄ°NÄ°Z... SAKIN Ã–RNEK ALMAYIN

Siyasette de kÃ¶tÃ¼ Ã¶rnekler vardÄ±r, olacaktÄ±r. Kendi birikimleriyle siyaset basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmanmak yerine baÅŸkalarÄ±nÄ±n emeÄŸinin Ã¼stÃ¼ne basarak yÃ¼kselmek isteyenleri gÃ¶receksiniz. Oldu mu geÃ§miÅŸte? SakÄ±n Ã¶rnek almayÄ±n. Bu tÃ¼r kÃ¶tÃ¼ Ã¶rneklerin kalibreleri de ilk gerÃ§ek Ã¶rnekte ortaya Ã§Ä±kar. YalanÄ±, iftirayÄ± siyasetlerin merkezlerine yerleÅŸtirmek isteyenleri gÃ¶receksiniz. SakÄ±n Ã¶rnek almayÄ±n. Mesela siyaset yoluyla Ã¼lkesine, ÅŸehrine, halkÄ±na hizmet etmek yerine kÄ±sÄ±r hesaplar peÅŸinde koÅŸanlar gÃ¶receksiniz, sakÄ±n Ã¶rnek almayÄ±n. Ãœlkesini kalkÄ±ndÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±p didinerek, proje Ã¼retmek, plan hazÄ±rlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek gÃ¼ya siyaset yapanlar gÃ¶receksiniz, sakÄ±n Ã¶rnek almayÄ±n.

DeÄŸiÅŸim hayatÄ±n bir gerÃ§eÄŸidir ama ilkesizliÄŸi, sÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¶zellikle yÃ¼celtmeye kalkanlarÄ±n akibeti hep mahcubiyettir. Lafa gelince hep davadan sÃ¶z edip sÄ±ra fedakarlÄ±ÄŸa gelince veya Ã§Ä±karlarÄ±na dokunulunca hemen istikameti bozanlar gÃ¶receksiniz. SakÄ±n Ã¶rnek almayÄ±n. Mesela ekmeÄŸini yediÄŸi, suyunu iÃ§tiÄŸi Ã¼lkesine gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan ihanet edenler gÃ¶receksiniz, sakÄ±n Ã¶rnek almayÄ±n. Bu tÃ¼r ihanetlerinin sonu hep acÄ± ÅŸekilde bitmiÅŸtir.Â

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