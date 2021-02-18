Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 16 Şubatta TBMM’de yaptığı konuşmada 13 şehitle ilgili kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 500 bin lira manevi tazminat davası açtı.

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