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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 16 Şubatta TBMM’de yaptığı konuşmada 13 şehitle ilgili kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 500 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Erdoğandan Kılıçdaroğluna sert sözler: Sen ne yüzsüzsün, terbiyesiz herif
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