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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Tazminat Davası
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna 1 milyon TLlik manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta saat 22.00'da Twitter'dan yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na art arda tepkiler gelmişti.

ERDOĞAN'DAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "‘Beraberlerinde 17 uçak dolusu altın mücevherat altın ve parayı kaçırmak isterken yakalandılar…’ Bay Kemal’in geçen hafta dediğinden farkı var mı? Man Adası dediler, oradan 150 in TL ceza… Ardından bir 100 bin TL daha… Ben de bu 250 bin TL’yi TÜRGEV ve Ensar Vakfı’na verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal’in birkaç kuruşu buralara nasip olsun. Nereden ne geliyor, milletimiz de bunu görmüş olsun. Ama öğrenecek." dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna 1 milyon TLlik manevi tazminat davası

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Tazminat Davası

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