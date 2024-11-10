Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini hayata geçirerek ecdada olan minnet borcumuzu hep birlikte ödemekteyiz. Türkiye gelişen ekonomisi artan itibarı, güçlenen savunma yetenekleri rehberliğinde ilkeli dış politikasıyla bölgesinin güven kaynağı olarak bir yıldız gibi parlıyor.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin sınırlarının terörle bağlantısını keseceğiz Haberi Görüntüle

"YAMALI KOALİSYONLAR DÖNEMİNE BİZ SON VERDİK"



Ülkemize ve milletimize yönelik umutları boşa çıkarmayacağız. 3 Kasım 2002'de Bismillah dediğimiz hizmet yolculuğumuzda 22 seneyi geride bıraktık. Son 22 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız proje, yatırım ve icraatı Türkiye'ye kazandırmanın memnuniyetini yaşadık. Yamalı koalisyonlar dönemine biz son verdik. Türkiye hükümetlerimiz döneminde tüm alanlarda rekorlara koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır. Siz bakmayın birilerinin eski Türkiye güzellemesi yapmasına, onların derdi kendi şahsi ve zümrevi çıkarlarıdır. Tam 22 yıldır milletin emanetine sahip çıkmanın, milletin güvenine mazhar olmanın yani insanımıza olan şükran borcumuzu ödemenin derdindeyiz. Bugünlere kolay gelmedik. Nice ihanetlere maruz kaldık. Tek başına 15 Temmuz gecesinde istikbal ve istiklalimize kasteden bir alçak saldırıyı içerde ve dışardaki planlayıcılarının başına geçirmemiz bile tarihi bir başarıdır. Rabbim ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye hizmete devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi meydanlarda ittifak kurduğumuz MHP Genel Başkanı ve mensuplarına da teşekkürlerimi iletiyorum. En büyük şükranımız aziz milletimizdir.



"ÜLKEMİZDE TERÖRÜN OLMADIĞI BİR İKLİMİ TESİS EDECEĞİZ"



Son kabine toplantımızdan bugüne dek yoğun programlarımız oldu. Tusaş'ın tesislerini ziyaret ederek çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gökbey helikopterlerimizden ilkinin teslimini de gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 2 adet Gökbey daha jandarmamıza teslim edilecek. Cumhuriyetimizin 101.yılını büyük bir kucaklaşmanın vesilesi haline dönüştürme arzusundayız. Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur. Ülkemizde terörün olmadığı bir iklimi tesis edeceğiz. Bizim asıl mücadelemiz teröristler yanında bunları üstümüze salanlarladır. Bölgemizde sınırlar kanla ve bombalarla yeniden çizilmeye çalışılırken, devlet olarak yolumuza eski tas eski hamam devam etmeyeceğiz. Gelişmeleri tribünden seyretmek gibi bir lüksümüz yok.