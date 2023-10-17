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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane katliamına tepki

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Gazze
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan İsrailin hastane katliamına tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 21:46

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in Gazze'de vurduğu ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamına tepki geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi. 

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EN AZ 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurmuş, saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Filistin'de, 3 günlük yas ilan edildi.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Gazze

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