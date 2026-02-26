Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler yarınlarımızın teminatıdır

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizler en kalbi duygularımla selamlıyor, müstesna Ramazan akşamında bu bereketli iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine ve özellikle siz gençlerin evine hoş geldiniz, davetime icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlar getirmesini, barışa ve huzura vesile olmasını diliyorum. Ecdadımızın bir şefkat ve adalet medeniyeti inşa ettiği bu topraklarda Ramazan bu yıl bir başka yaşanıyor. İnsanlarımız arasındaki mesafeler daralıyor, halkımız kaynaşıyor, yaralar sarılırken ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatılıyor. Bu çalışmalarda gençlerimiz öncü rol oynuyor. Yoksulun, kimsesizin daha çok hatırlandığı bu günlerin gençlerin ruhuna ve manasına uygun şekilde idrak ettiklerini görmekten memnuniyet duyuyorum.

"AK PARTİYİ KURDUĞUMUZDA YANIMIZDA EN FAZLA GENÇLER VARDI"

Sizlerin nezdinde gençlerimizi tebrik ediyorum. Yarın asrı bulan siyasi hayatımda daima gençlerle yol yürüdüm. Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yaptım. Bir siyasetçi olarak bundan onur duydum. Gençlerin enerjisi, coşkusu siyasi mücadelemizde en büyük motivasyon kaynağı oldu. Tüm imkansızlıklara rağmen kazandığımız İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde yanımızda gençler vardı. Okuduğumuz bir şiirden dolayı cezaevine girerken bizi yolcu eden insan selinin içinde gençler vardı. Milletin umudu olarak AK Parti'yi kurduğumuzda yanımızda en fazla gençler vardı, sadece seçimlerde değil girdiğimi zorlu mücadelede yanımızda gençler vardı. Nica badireleri birlikte atlattık, nice saldırıları birlikte püskürttük, nice hayali birlikte gerçekleştirdik. Ekonominde spora, eğitimden hak ve özgürlüklere Türkiye'ye tarihinin en büyük atılımını sizlerle gerçekleştirdik. Sizlerle Türkiye'yi bu günlere getirdik.

"TÜRKİYE SON YILLARDA PEK ÇOK ÜLKENİN TAKİP ETTĞİ ATILIM GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Karşımda şu güzel topluluğa baktığımda geride şan, şeref ve eserle hizmet olan müstesna bir mirası, önümüzde ise ülkemizin parlak yarınlarını ve Türkiye Yüzyılını görüyorum. Bizim tek bir gayemiz var, o da baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş, geride yad edilecek eserler bırakmak. Küresel güç Türkiye için ilk günkü aşkla koşturmaya, milletimizin emrinde ve hizmetinde olacağız. Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin takip ettği atılım gerçekleştiriyor. Pek çok alanda ülkemizde tarihi, bir dönüşüm yaşanıyor. Ülkemiz maziden aldığı cesaretle istikbalini inşa ediyor.

"SİZ GENÇLERİMİZİN DAİMA DESTEKÇİSİYİZ"

İHA ve SİHA'lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan teknolojik girişimlere ülkemizin genç mühendislerinin, genç girişimcilerinin alın teri var. Savunma alanında 3.500 firmada çalışan ter döken gençlerle gurur duyuyorum. İstiklal Marşımızı tüm dünyada gururla dinleten bu ülkenin gençleri, TEKNOFEST gençleri azmini, inancını kırmaya amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen inşallah gürül gürül yatağında atıyor. Siz gençlerimizin daima destekçisiyiz.

Gençlik Merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırdık. Göreve geldiğimizde 9 olan sayıyı bugün 570'e ulaştı. Yüksek öğretimde 132 yeni üniversite açarak toplam üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Yüksek öğrenim yurtları sayımızı 190'dan aldık 875'e çıkardık, 1 milyon yatak kapasitesine sahip konforlu, güvenli ve modern konforlu, güvenli ve modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Genç arkadaşlarımızın siyasette ve ülkenin karar mekanizmalarında bulunmaları için seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, sonra 18'e kadar düşürdük. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, kapalı salonlar, yüze havuzları, atletizm pistleri inşa ettik. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimizin en fazla madalya sayısına ulaştık. Kadın sporcuların katılımını özellikle teşvik ettik. Eğitim, siyaset, spor, sanayi, teknoloji dahil her alanda siz gençlerin yanında olmaya, önünüzü açmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Ülkemize getirdikleri madalyalarla kıvanç kaynağı olan tüm sporcularımıza cani gönülden tebrik ediyorum.

"KENDİNİ MİLLETTEN ÜSTÜN GÖREN HİÇ KİMSE ÜVEY EVLAT, PARYA MUAMELESİ YAPAMAZ"

Gençler hem geleceğin tohumu hem de yarınlarımızın teminatıdır. Siz bu milletin istikbalisiniz. Bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Her biriniz farklı alanlarda önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere geleceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacaksınız. Türkiye'nin gençleri olarak birlik içinde, sevgi, kardeşlik, muhabbet, dostlukla bu ülkenin geleceğini sizler kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır. Sizler hepiniz, her biriniz bu milletin öz be öz evlatlarısınız.

Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşını artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat, parya muamelesi yapamaz. Hiç kimse kendi öz yurdunuzda kılık kıyafet, inanç, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz. Eski Türkiye'de çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Her birinizden ülkenize, milletinize, aziz milletimizin kadim ve köklü değerlerine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden çok çetin mücadeleler neticesinde ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını koruyup, kollamanızı rica ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum. Cenab-ı Allah yâr ve yardımcınız olsun.

Bu özel günde iftar soframızı paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyor, şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bu vesileyle telefon açarak, mesaj yayımlayarak, çiçek göndererek veya bizzat ziyaret ederek bu anlamlı günümüzü kutlayan devlet ve hükümet başkanlarına başta MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi partilerimizin genel başkanlarına, milletvekillerimize, partimizin vefalı ve fedakar mensuplarına, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, dualarını bizden esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.