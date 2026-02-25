Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Laikliğin arkasına saklanıyorlar, çirkin ve çirkef ifadelerle saldırıyorlar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizler en kalbi duygularımla selamlıyor, Ramazan akşamında bu bereketli iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 81 ilimizin tamamında alın teriyle, emeğiyle ülkemize değer katan çalışanlarımıza, işçi kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Mübarek Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyor, iftarını bizlerle açan siz emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir araya getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bir yandan Ramazan'ı şerife erişmenin coşkusunu yaşarken Gazze'de, Sudan'da ve bir çok yerde sıkıntı çeken, eziyet gören, bir kuru ekmek, bir tas çorba ile iftar yapmak zorunda kalan kardeşlerimizimn sızısını yüreğimizde hissediyoruz.

"İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN, GAZZE VE BATI ŞERİA'YA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR"

10 Ekim'de bizimde çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in saldırıları sonucu 11 Ekim'den bu yana 615 Filistinli şehit 2 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. İnsani yardımların girişinde halen ciddi güçlükler çekiliyor. Gazze’nin nefes borusu olan Refah sınır kapısında kısıtlamalar, zulümler ve keyfi davranışlar maalesef devam ediyor.

Yıkıntılar arasında kurşun ve şarapnel izleriyle dolu derme çatma binalarda iftar yapan, çetin şartlar altında oruç tutan bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz bir kez daha imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor. Bu mübarek günlerin en başta Filistin kahraman evlatları olmak üzere dünyanın dört bir yanında onurunu, haysiyetini, hürriyetini korumak için mücadele edenlere vesile olmasını cani gönülden diliyorum.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"

Kıymetli misafirlerimiz, emek, alın teri ve helal kazanç medeniyetimizin tam merkezinde yer alan kutsal değerlerdir. Bu kavramlar, adaletle, hakkaniyetle ve refahla yoğrulmuş tarihimizin köşe taşlarıdır. Asırlar boyunca ahi teşkilatımız, loncalarımız ve orta sandıklarımız sadece işçiyle işverenin hukukunu korumakla kalmamış, aynı zamanda toplumsal düzenin en sağlam teminatlarından biri olmuştur. Ahi Evran'ın işine, işine, aşına özen göster sözü, dün olduğu gibi bugün de çalışma hayatımızın temel felsefesini oluşturuyor. Emeği mukaddes gören ve alnındaki ter kurumadan emeğin karşılığının ödenmesini emreden bir dinin mensupları olarak, 2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye, adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye önem gösterdim. İlk günden itibaren hedefimiz işçi, işveren ve kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu, iş barışının en ideal seviyede sağlandığı bir sistemi ülkemize kazandırmaktır. Ne ülkemizdeki malum çevreler gibi sermaye düşmanlığı yaptık, ne sermayeyi renklere ayırdık, ne de rızkını alın teri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk. Dengeli, sağduyulu ve rasyonel politikalarla işçilerimizin, memurlarımızın, sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık. Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık.

"TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİNİ BİZ YÜRÜRLÜĞE KOYDUK"

Değerli Kardeşlerim, Bakın burada öne çıkan reformlarımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. 1 Mayıs biliyorsunuz bu ülkede yıllarca en fazla tartışma konusu olan hususlardan biriydi. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ederek bütün bu gereksiz tartışmalara biz son verdik. İşçi kardeşlerimizin daha emniyetli koşullarda çalışmalarını temin etmek için iş sağlığı Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununu revize ederek iyileştirdik. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini biz yürürlüğe koyduk.

"ÇOCUKLARIN RAMAZAN-I ŞERİF NEŞESİNE SALDIRIYORLAR"

Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor. Tabii burada şunu da önemle ifade etmek durumundayım. Yıllarca örselenen, yıllarca hakları yok sayılan keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemelerin ülkemizdeki kimi çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz. Milletin, anayasamızın amir hükümlerine uygun şekilde din ve vicdan hürriyetine sahip olması, inancını kamusal alanda özgürce yaşaması nedense bunlara dokunuyor, bunları adeta zıvanadan çıkartıyor. İşte sizler de inanıyorum ki üzülerek takip ediyorsunuz. Her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuş, bin yıldır ilahi Kelimetullâh'ın sancaktarlığını üstlenmiş, yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkede işçinin, memurun, üniversite öğrencilerinin gönül rahatlığıyla cumaya gitmesine, çocukların Ramazan-ı Şerif neşesini saldırıyorlar. Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıstan beri milli iradeye yönelik darbe girişimlerinde cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapma dışında hiçbir görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz. Onlar ne derse desin, hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın, biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz.

"İŞÇİSİ BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPARKEN ZEVKÜ SEFA İÇİNDE KEYİF ÇATANLAR GİBİ OLMADIK"

Değerli kardeşlerim, çalışma hayatına henüz genç yaşlarında İETT'de işçi olarak adım atmış bir cumhurbaşkanı olarak, alın terinin değerini çok iyi bilirim. İster özel sektörde, ister kamuda olsun, helal rızık peşinde koşmanın nasıl bir mücadele gerektirdiğinin gayet farkındayım. Şimdi oradan bana forma gösteriyorlar. Aynı şekilde çalışmak, üretmek, ülkemiz ekonomisine katkı sunmak kadar emeğinin karşılığını almanın da ehemmiyetinin bilincindeyiz. Bunun için siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bazıları gibi siyasi emelleri için emeği ve emekçiyi istismar edenlerden olmadık. Meydanlarda emekli ve emekçiye bol keseden vaat dağıttığı halde göreve gelince verdiği sözleri unutanlardan olmadık. Kendi işçisi maaş alamadığı için belediye önünde eylem yaparken zevkü sefa içinde keyif çatanlar gibi olmadık. Hep sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın, 86 milyonun emanetini ve sorumluluğunu taşıdığımızın şuuruyla hareket ettik. Devletimizin imkanları genişledikçe bundan 86 milyonun tamamının elbette emekçilerin, emeklilerimizin, memurlarımızın da adil bir şekilde yararlanmasını sağladık. Maaş artışları, disiplin affı, refakat... Sosyal desteklerini enflasyona ezdirmeyecek şekilde biz düzenledik. Emeklilerimizin yılda iki defa olmak üzere bayram ikramiyesi ve banka promosyonu gibi yeni haklardan istifade etmelerini temin ettik. Geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını giderdik. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdik. Kamu kurumlarındaki alt işveren işçilerine ve sözleşmeli personele kadro verdik. Geçici işçilerin tam yıl çalışabilmesini önünü açtık. Daha nice düzenlemeyi, yeniliği, projeyi devreye alarak çalışanlarımızı her alanda destekledik, teşvik ettik, güçlendirdik.