Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına "güven" mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türk TIRı İranda kaza yaptı Şoke eden yağma görüntüleriTürk TIR'ı İran'da kaza yaptı! Şoke eden yağma görüntüleri#Mardin
Trakyada tedirgin eden görüntü Sürdürülebilir bir durum değilTrakya'da tedirgin eden görüntü! 'Sürdürülebilir bir durum değil'#Kuraklık
Düzce’de rezalet Baba-oğul suçüstü yakalandıDüzce’de rezalet! Baba-oğul suçüstü yakalandı#Düzce
İYİ Partiden Lütfü Türkkan kararıİYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı#İYİ PARTİ
İlk 11ler belli oldu Terimden sürpriz...İlk 11'ler belli oldu! Terim'den sürpriz...#Karagümrük
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
İstanbullulara müjde Dev metro hattının test sürüşü başlıyorİstanbullulara müjde! Dev metro hattının test sürüşü başlıyor#İstanbul Havalimanı
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına "güven" mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hudut#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudut kartallarına hitap ederek, "Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum" dedi.

Haberin Devamı

6. Hudut Tugay Komutanlığı sancağını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ın katıldığı törenle teslim aldı.

Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen "sancak tevdi töreni" Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin alandaki yerlerini almasının ardından başladı.

Sancağın platformdaki yerini almasını müteakip saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan Mehmetçiğe hitap etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan hudut kartallarına güven mesajı


"SANCAK BİZİM KUTSALLARIMIZ ARASINDA EN ÖNEMLİ YERİ TUTAN BİR DEĞERİMİZDİR"

Haberin Devamı

Sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir" diye konuştu.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, Kuvvet Komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum."

Gözden Kaçmasın

Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıBaştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hudut#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy