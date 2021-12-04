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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hayriye Alkutay#Keziban Alkutay
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hayriye Alkutayın annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan katilin hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

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Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde Aylin Hayriye Alkutay, güvenlik görevlisi olan eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla katledilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Katilin hakkettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hayriye Alkutay#Keziban Alkutay

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