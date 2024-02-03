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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki aday tanıtım toplantısında açıklamalar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Hatay
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hataydaki aday tanıtım toplantısında açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 19:20

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha yad ediyorum. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Konutlardan tamamlanan 7 bin 275 tanesinin kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Ardından iki hastanemizin resmi açılışlarını yaptık. Hastanelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Hatay'ımızı en kısa sürede ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temmuz'da Meclis tarafından kabul edilen ek bütçede 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de yeniden imar için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Hatay

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