Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum

Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 00:06

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.

