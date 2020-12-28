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Haber Giriş: 28.12.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurdu.

Türkiye'de corona virüsü (koronavirüs) vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı son dakika açıklamasında, yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında açılamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye AİHM'in Demirtaş kararı sonrası yaptıkları açıklamalara sert tepki göstererek, "Mesela AİHM'in aykırı bir karar sergiledi. Biz de çıktık bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu izin vermeyiz dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar" dedi. Erdoğan ayrıca, Çin'den gelecek olan koronavirüs aşılarının geliş tarihiyle ilgili olarak "Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların yılbaşından önce ülkemize gelmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı
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