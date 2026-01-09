Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı: Konteyner gönderelim diyoruz, Netanyahu denilen firavun bu işlere asla ilgi duymaz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Star Gazetesi’nin değerli mensupları, kültür ve sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, sevgili gençler, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbullumuzda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu yıl "Sonsuzun Fethine Çık teması" ile 12’incisi düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinin bilim, sanat, kültür sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bu günlere taşıyan Necip Fazıl Kısakürek’in fikri ve edebi mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır, Türk şiirinin zirve ismidir. Necip Fazıl kendi zamanını aşan bir isimdir. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir aksiyon ve fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’e Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.

2014’ten bu yana geleneksel olarak her yıl sahipleri ile buluşturduğumuz Necip Fazıl ödülleri, sanat ve düşünce dünyamızda önemli bir yeri vardır. Bu ödüller, 12 yıl önce tahayyül ettiğimiz şekilde kültür, sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Türkiye’nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran al gülüm ver gülüm anlayışının kırılmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

"KÜLTÜREL ÇÖLLEŞME DÜNYAYI SARIYOR"

Ödül sahiplerinin birbirinden kıymetli eserleri, medeniyetimizi yeni ürünlerle yeni çiçeklerle süslüyor. Bu eserler, yeni nesillerin ve genç kalemlerin sıhhatli kültür sanat ikliminde yaşamasına neden oluyor. İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme ile birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etki altına alıyor. Kültürel çölleşme dünyayı sarıyor. Dijital tekno kültürün pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl ödüllerini bu bakımdan kıymetli buluyorum. Sizler üstadın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ödül alanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Son derece titiz bir değerlerime yapan jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

O Müslümanı yüzünün her hattında tevhit kaleminde satır okunan kimse olarak görmüştür. Onu yakından tanıyan üstadın yüzündeki kırışıklarda adeta toprağı görür. Üstadın yüzündeki kırışıklarda hep topraktan geldik toprağa gideceğiz deriz ya, onu görürüz. Ustandın Sakarya şiirini ithaf ettiği aşk ve iman gençliği işte bu şuurla büyümüş, yetişmiş Anadolu'nun dört bir yanında kök salmıştır. Farklı türlerde verdiği onlarca eserler bir hakikat arayışıdır. Hakikate ulaşmak onda yegane amaçtır.

"SİYASİ HAYATIMDA NECİP FAZI DAİMA ÖZEL BİR YERE SAHİP"

Şiirlerini estetikle, fizikle ve metafizikle ince bir işçilikle süsleyen Necip Fazıl, tefekkürü ise sanatının hem kalesi hem de temeli hâline getirmiştir. Türk şiirinin zirve bir şairi olarak üstadın sesi kendinden öncekilerden farklıdır. Mısraları asırların yükünü taşır ve kendi zamanını aşarak geleceğe uzanır. Üstat ile tanışma şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Necip Fazıl, yarım asrı bulan siyasi hayatımda Necip Fazı daima özel bir yere sahiptir. Biz ve bizim neslimiz onurlu ve namuslu bir fikir mücadelesi nasıl verilir, Necip Fazıl’dan bunu öğrenmiştir. Baskılar karşısında pes etmemeyi, zulme rıza göstermemeyi, haksızlık karşısında susmamayı ondan öğrendik.

Merhum Necip Fazıl, milleti ve inandığı dava için hakkı haykırmaktan hiçbir zaman çekinmedi. 1970'lerin sokaklara kadar sirayet eden karanlık ve kaotik atmosferinde kendine bir çıkış yolu arayan gençliğe istikamet çizmiş özgüven aşılamış tarih ve benlik şuuru kazandırmıştır. Büyük Doğu idealini genç gönüllere işlemiştir. Merhum Necip Fazıl’ın fikir ve aksiyon tohumlarını ektiği gençlik bugün meyveye durmuştur. Savunma sanayinden siyasete, spordan kültür ve sanata hayatın her alanında çağa mührünü vuracak kim var diye sorulduğunda, sağına soluna bakınmadan "ben varım" diye kükreyecek bir gençlik var.

"FİLİSTİN HALKINA DAYANIŞMA DUYGULARIMI İLETİYORUM"

Şehit edilen 71 bini aşkın Filistinli kardeşimize Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah. Kışın soğuğunda, son derece kısıtlı imkânlarla hayata tutunmaya çalışan; şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu muhafaza eden tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. O çadırların içinde, kışta, yağmurda, çamurda; yediden yetmişe çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini ekranlardan hep birlikte izliyoruz, değil mi? Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen Firavun bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyor. Hesapların üstünde bir hesap var. Onunda vakti ve saati inşallah gelecek.

TÜRKİYE KÜLTÜR SANATTA DA ZİNCİRLERİNİ KIRIYOR

Bugün bir kez daha gördük ki Türkiye dış politikada, savunmada, ekonomide olduğu gibi kültür, sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor. Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabile üyeleri dışında kimseye nefes aldırmayanların, kendini okumuş, aydın ve ilerici görüp kendisinin dışındakine cahillikle itham edenlerin devri fikir hayatımızda da son buluyor. Batının ülkemizdeki temsilcilerinin yerine bu topraklardan ve değerlerden beslenen şairler, aydınlar, edipler alıyor. Bunu çok önemsiyorum. Yarın her alanda daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Bu yılki ödüllerimizin sahiplerini açıklıyorum;

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın

Üstat, mahkemeye çıkıyor ve hakimler sizden bıktık diyor. Üstat, siz burada hakim ben de yolcu olduğum sürece buraya çok uğrarım diyor. Bu yolda yolcu oldukça birileri de hancı oldukça bu hana çok uğrarız. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhum Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle ve minnetle anıyorum. Kalın sağlıcakla…