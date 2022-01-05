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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin paylaşımı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fethi Sekin#İzmir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Fethi Sekin paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ocak 2017'deterör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı. Erdoğan, 'Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethi Sekin paylaşımı şu şekilde:

Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum.

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