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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#Atatürk Havalimanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat konusunda ''Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz'' dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı baın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim. Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içinde bulunacağız. ABD'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' eserimizi de yabancı dillerde hazırladık ve onları da muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz. 

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtları verdi:

FAHİŞ FİYATA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, suistimal varsa bunun sorumlusu olan Bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yurt konusunda Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz, çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir ağacı yok ama yalan bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları var, onlar karalama kampanyasını sürdürüyor. Hiç bir dönemde olmadığı kadar yoğun şekilde yalan atıyor, bir senede bu sorunu bitirecekmiş. Dün yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne? Yine yalan. 'Çiftçi battı' diyor. Ben bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Adam çıkıyor yalanın daniskasını atıyor. Benim vatandaşım ne diyor? Gayet memnun. Şehirleri dolaşıyorum, nerede ne var görüyoruz. Göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin altığı burs 45 liracıktı, şu anda 650 TL'ye çıktı. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu, bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Şu anda da atacağımız adım şu, özellikle Ticaret Bakanımın sorunu yoğun olacak, zincir marketler başta olmak üzere marketlerdeki denetimleri ciddi şekilde sürdürmek vesilesiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. ABD dönüşü işin üzerine kendim de gitmek suretiyle ilgileneceğiz.

Fahiş fiyata karşı 5 öneri

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SEÇİM BARAJI

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Görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını başka bir noktaya getirdiler. ABD dönüşü kendilerini de dinleyeceğiz. Sonra da yolumuza yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim, Türkiye'nin beklediği sistemi yakalamış olalım. Meclis şu anda kapalı, açıldığı anda da inşallah yaptığımız çalışmayı uzatmadan Meclis'e göndereceğiz, ve müzakerelere başlamış olacağız. 

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AFGANİSTAN'A İNSANİ YARDIMLAR

İnsani yardım konusunda tereddüdümüz olmaz. Devlet ve STK'lar olarak inşallah Afganistan'a bu tür yardımlarımızı göndereceğiz.

ERMENİSTAN'IN KORİDOR AÇIKLAMASI

Bu koridorun açılmaması - açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Tayyip Erdoğan'la görüşme arzu ediyorsan burada belli adımların atılması gerekli. Görüşmelere kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparken onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle adımları atması lazım. Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana ulaştırması eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyetimi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. İnşallah burada olumsuzluk değil olumlu yaklaşım başgösterir. İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.

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YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NIN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Göçmenler konusunda bunun en çok yükünü çeken, kahrını çeken biziz. Türkiye'de göçmen olarak 4.5 milyon insan var. Türkiye, gereken adımların da karşıdan atılmasını bekliyor. Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var. Bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler göreceğiz. Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın ABD ziyaretinin detayları 3 önemli gündem...

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#Atatürk Havalimanı