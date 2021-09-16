Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! 'Enflasyonu düşüreceğiz fahiş fiyatı durduracağız'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir’de Ahilik Haftası Kardeşlik ve Dayanışma Programı’na katılarak, bir konuşma yaptı.

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkârın, Türkiye’deki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, tarihî bir role sahip olmadığını belirterek, “Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz” dedi.

“AHİLİK KIYMETLİ HAZİNELERİMİZDEN BİRİDİR”

“Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, değerinden bir şey kaybetmeyen Ahilik, bugünün dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla, en kıymetli hazinelerimizden biridir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahi Evran’ın 850. doğum yılının UNESCO tarafından 2021 yılı programına alınmasının, isabetli olduğunu kaydetti.

“Ecdadımız dünyada, fetih kabiliyeti yanında, devlet kurma maharetiyle de maruftur. Bu devletler sadece kılıçla kurulmadı. Asıl büyük ve kalıcı fetih gönüllerde gerçekleşti” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla kazandığımız zaferleri; Yunuslarla, Ahi Evranlarla, Hacı Bektaşlarla ve daha nice evliyanın sözleri, davetleri ve amelleri ile tahkim ederek kalıcı hâle getirdik. Ahi Evran’ın 32 başlık altında sınıflandırdığı Ahilik Teşkilatı, asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur. Dönemin şahidi tarihçiler, Anadolu’nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi bakımdan düzenli, mamur bir yer hâline geldiğini kaydeder.”

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“ESNAFIMIZI, MİLLETİMİZİN EMANETİ, BUGÜNÜMÜZÜN VE YARINIMIZIN MANEVİ TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUZ”

İnsanlığın bugün geldiği noktanın, teknolojide ve bilimde kat edilen mesafenin, asırlara sâri bir birikimin neticesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü teknolojiye, bilime, ekonomik ve sosyal düzene asırlar öncesinden zemin hazırlayanlar olmasaydı, kendimizi şu an çok farklı ve dramatik bir yerde bulabilirdik. Öyle ki, İbn-i Sina’yı anmadan bugünkü tıbbı kavrayamayız. El Cezeri’yi bilmeden bugünkü teknolojinin köküne ulaşamayız. Farabi’yi, Biruni’yi, Harizmi’yi, Kindi’yi tanımadan matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacib’i, İbn-i Haldun’u öğrenmeden siyaset bilimini, sosyolojiyi anlayamayız.”

Bugünkü büyük şirketlerin, sanayicinin hemen hepsinin hikâyesinin küçük bir dükkândan, atölyeden başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gelişmesinin, büyümesinin, hedeflerine doğru adım adım yol almasının köklerinin, esnaf çalışkanlığına ve ahlakına uzandığını kaydetti.

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“Bu nedenle esnafımızı, milletimizin emaneti, bugünümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kapısı 72 millete açık esnafın olduğu yerde din, dil, ırk ayrımı olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEKİ DESTEKLER

2 yıldır dünyayı sarsan, her ülkeye ağır darbeler vuran bir salgınla mücadele veriyoruz. Bu salgın bizi de etkiledi. Kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor, canımız yanıyor. Ülkemizde vakaların görülmeye başladığı günlerden itibaren salgının esnafımız üstündeki yükünü azaltmak için tedbirler aldık. Halkbank vasıtasıyla işletme kredisi ve ticari kredi kartı desteklerini hayata geçirdik. 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar TL faiz indirimi kredisi kullandı. 2020 yılı içinde toplam kullanılan kredi miktarı 43 milyar TL'ye ulaştı. Ağustos sonu itibariyle 2021 yılında ise 140 bin esnaf ve sanatkara 17 milyar TL kredi temin ettik. Salgın nedeniyle iş yapamayan esnafımızın kredi sicillerine mücbir sebep kaydı düşülmesine imkan sağladık. Kredilerden yararlanma şartlarını kolaylaştırdık. Gelir kaybı desteği başlığı altında 5 milyar TL'nin üstünde hibe desteği verdik. Toplamda 4.3 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptık. İcra ve haciz takip işlemlerini durdurduk.

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Yıllık gelir vergisi, beyanname verilme ve ödeme süresini uzatıp SGK prim ödemelerini erteledik. KDV oranlarını asgari düzeye indirdik. Tezgahını açık tutmanızı sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Ülkemizde kökünü bir türlü kurutamadığımız endişe havasını yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi adımlarımızı biliyorsunuz. Hamdolsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde biz kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var ama hiçbiri üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değildir. Ekonomideki son gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam salgın dönemi öncesinin dahi üstüne çıktı.

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"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALARAK FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da biliyoruz. Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Her sorunumuz kendiliğinden çözüm yoluna girecektir.

"ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI TON BAŞINA 420 LİRADIR"

2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 23 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da bereketli bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.