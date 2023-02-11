Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim... Yurtlar depremzedelere açılıyor

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazartesi günü yaşadığımız 7.7-7.6 şiddetindeki depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dır. Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı. 1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan Çankırı, Çanakkale Gerede, Varto, Mudurnu, Muradiye depremleriyle bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir.

"500 KİLOMETREDE YIKIMA YOL AÇMIŞTIR"

Kendileri bir yana artçıları bile ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak şekildedir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Dünyanın önde gelen bilim insanları da depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı konusunda hem fikirdir. Asrın felaketi olan deprem 1000 kilometrede hissedilmesine rağmen 500 kilometrede yıkıma yol açmıştır.

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Fay hatlarına yakın bölgelerdeki yerleşim bölgelerimizin kimi yerlerinde taş üstünde taş kalmadı desek yeridir. Arazilerdeki devasa yarıklar karayolu ve demir yollarını ince bir tel gibi büken kaymalar depremin işaretleridir. İkinci deprem gündüz yaşanması sebebiyle daha az can kaybına yol açtı. İlk depremdeki hasarlı binaları tümden yıkarak hasarın artmasına yol açmıştır.

DEPREMDE CAN KAYNI 21 BİN 43

10 binlerde ifade edeceğimiz binalar oturulamaz hale gelmiştir. Can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız da yaralı olarak kurtarılmıştır. Bu depremde maalesef Diyarbakır'da 320 bina kullanılamaz hale gelmiştir.

Deprem bölgesinin tamamında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımızın her birine acil şifalar niyaz ediyorum. Şehirlerin bir kısmında arama kurtarma tamamlandı. Bir kısmında sürüyor. Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Hatay'ı dün Adıyaman'ı yerinde gördük, aksaklıkları tespit edip gereken talimatları verdik. Çalışmaları hızla bitirerek ölü ya da diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından da enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız.

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"DEVLETİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK"

Yüzbinlerce konutu yeniden inşa edeceğiz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız. Daha evvelki depremlerde, sel felaketlerinde Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınlarda, tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak inşallah buralardaki yaraları da kısa sürede halledeceğiz. 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Deprem ve sel felaketlerinde nasıl bu işleri başardıysak inşallah Diyarbakır ve diğer 9 vilayette bunları başaracağız. Devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Hazine Maliyeden 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize inanın, güvenin. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız.

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Topyekûn deprem seferberliği içindeyiz. Yurt dışından gelen ekipler bilfiil çalışıyor. Seyyar mutfak ve aşevleri vasıtasıyla depremzedelere sıcak yemek sağlanıyor. Polis, asker, jandarma güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor. Bazı odaklar ahlaksızca edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır, beraberlik içinde olma zamanıdır.

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TSK, diğer güvenlik birimlerine ait gemi, uçak, helikopter, insansız hava araçları ülkemizin dört bir yanından iş makinesi bölgede faaliyet gösteriyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel bölgede insanımıza hizmet ediyor. Cansiparane şekilde gayret gösteren ekip ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Milletimizle dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

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ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM

Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.

2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz.

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THY deprem bölgesine giden ekipleri ve vatandaşlarımızın intikallerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. 13 binin üzerindeki yükümlü askerlerin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına ertelenmiştir.

Erteleme ve ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk. Bölgeye gelecek yardımların AFAD'da toplanması ve nakledilmesidir. Ayni yardımlarda sorun söz konusu değildir. AFAD koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Aksi takdirde yardımların heba olma riskleri ortaya çıkmaktadır.

Depremzedelere AFAD üzerinden maddi yardım gerçekleştirmek en sağlıklı yöntem olur. Milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek alçaklar çıkıyor. OHAL ilan ettik. Parlamentodan geçti. Bu ne demek artık bu tür adımlarda, yağmalama, kaçırma, bu tür işleri yapanlar devletin güvenli ellerinin sırtlarında olduğunu bilmesi lazım.

Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Bu coğrafyada nice badireleri atlatmış milletiz. Biz bir daha ayağa kalkamaz diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş bir hükümetiz. Zor günleri de geride bırakacağız. Bir yıl içinde bu yıkılan konutları yeniden inşa ve ihyayı gerçekleştireceğiz.