MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı
GeriGündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15:00'de Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapacak.

104 emekli amiral gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildirinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AK Parti MYK'nın yarın saat 18:00'de bildiri gündemiyle toplanacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 15:00'te Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

AK Parti MYK bildiri gündemiyle toplanacak
AK Parti MYK bildiri gündemiyle toplanacak
Milli Savunma Bakanlığından bildiri tepkisi... Zarardan başka bir işe yaramaz
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'bildiri' tepkisi... 'Zarardan başka bir işe yaramaz'
MHP lideri Bahçeli: Amirallerin rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli
MHP lideri Bahçeli: Amirallerin rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli
Emekli amirallerin bildirisine sert tepkiler: Haddinizi bilin
Emekli amirallerin bildirisine sert tepkiler: Haddinizi bilin
İYİ Parti Genel Başkanı Akşenerden bildiri tepkisi: Zevzekliktir
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den bildiri tepkisi: Zevzekliktir
Numan Kurtulmuştan bildiri tepkisi: Tam manasıyla rezalet
Numan Kurtulmuş'tan 'bildiri' tepkisi: Tam manasıyla rezalet

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi