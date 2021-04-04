Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15:00'de Beştepe'de değerlendirme toplantısı yapacak.
104 emekli amiral gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildirinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
AK Parti MYK'nın yarın saat 18:00'de bildiri gündemiyle toplanacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 15:00'te Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.
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