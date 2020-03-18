Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi corona virüsü toplantısı öncesinde kritik mesajlar!

Son dakika... İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Kurumlarımızın ve STK’larımızın kıymetli temsilcileri sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoşgeldiniz. Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında bu hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Onun için burada kısa bir giriş konuşmasının ardından önümüzdeki dönem için alacağımız tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz.

Bugüne kadar sağlık tedbirlerini peyderpey hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik boyutları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesine engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Ülkemizin ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna gitmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız.

Kovid19 ile mücadele ederken tüm ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. bunun için özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah bu zoru birlikte başaracağız.

Çin’deki salgın, tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşüyle yaşanan gelişmeler ülkemize ilave avantajlar yaşatacaktır. Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutabilirsek, umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor.

Bizim hem tıbbi olarak virüsün, hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üzerinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben size güveniyorum.

Biliyorsunuz dün bir video konferansla bir taraftan yapacağımız bu çalışmaları özellikle de hem Fransa Başkanı Macron, diğer tarafta Merkel, diğer tarafta Johnson; onlarla dörtlü bir video konferans yaptık. Ve bu video konferansla da sadece virüs olayı değil, değerlendirme yaptığımızda en iyi konumda olan biz gözüküyor. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve Fransa’nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz.

Bir diğer taraftan bölgedeki gelişmeler, İdlib konusunu, barış pınarı konusunu görüşme fırsatı bulduk. Ve Moskova’daki yaptığımız son zirveyle ilgili de bir bilgilendirmemiz oldu. Virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında tabi bu işin şu anda süreci yöneten, götüren Sağlık Bakanımız olması hasebiyle; Sağlık Bakanımıza şöyle bir beş dakikalık süreç. Bunun dışında kabine üyelerimizin üçer dakika. STK’ların ise 5’er dakika konuşma süreci olacak.

KATILIMCILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na şu isimler katılıyor:

1.FUAT OKTAY / CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

2.BERAT ALBAYRAK / HAZİNE VE MALİYE BAKANI

3.ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK / AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI

4.MURAT KURUM / ÇEVRE VE ŞEGİRCİLİK BAKANI

5.FATİH DÖNMEZ / ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

6.MEHMET NURİ ERSOY / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

7.FAHRETTİN KOCA / SAĞLIK BAKANI

8.MUSTAFA VARANK / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI

9.BEKİR PAKDEMİRLİ / GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

10.RUHSAR PEKCAN / TİCARET BAKANI

11.M. CAHİT TURHAN / ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI

12.MEHMET KASAPOĞLU / GENÇLİK VE SPOR BAKANI

13.ABDÜLHAMİT GÜL / ADALET BAKANI

14.MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / DIŞİŞLERİ BAKANI

15.ZİYA SELÇUK / MİLLİ EĞİTİM BAKANI

16.HULUSİ AKAR / MİLLİ SAVUNMA BAKANI

17.SÜLEYMAN SOYLU / İÇİŞLERİ BAKANI

18.NACİ AĞBAL / STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI

19.NURETTİN CANİKLİ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

20.NUMAN KURTULMUŞ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

21.LÜTFİ ELVAN / TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI

22.MURAT UYSAL / MERKEZ BANKASI BAŞKANI

23.ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU / SPK BAŞKANI

24.BİROL KÜLE / REKABET KURUMU BAŞKANI

25.ZAFER SÖNMEZ / VARLIK FONU GENEL MÜDÜRÜ

26.ERİŞAH ARICAN / BİST BAŞKANI

27.OSMAN ARSLAN / HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ

28.HÜSEYİN AYDIN / ZİRAATBANK GENEL MÜDÜRÜ

29.ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH / VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ

30.İKRAM GÖKTAŞ / VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ

31.METİN ÖZDEMİR / ZİRAAT KATILIM GENEL MÜDÜRÜ

32.YUSUF BÜYÜK / İLBANK GENEL MÜDÜRÜ

33.ALİ GÜNEY / EXIMBANK GENEL MÜDÜRÜ

34.İBRAHİM HALİL ÖZTOP / KALKINMA VE YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ

35.BURAK DAĞLIOĞLU / YATIRIM OFİSİ BAŞKANI

36.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU / TOBB BAŞKANI

37.NAİL OLPAK / DEİK BAŞKANI

38.İSMAİL GÜLLE / TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI

39.SİMONE KASLOWSKİ / TÜSİAD BAŞKANI

40.ABDURRAHMAN KAAN / MÜSİAD BAŞKANI

41.MAHMUT ARSLAN / HAK-İŞ BAŞKANI

42.ERGÜN ATALAY / TÜRK-İŞ BAŞKANI

43.ÖNDER KAHVECİ / TÜRK-KAMUSEN BAŞKANI

44.ALİ YALÇIN / MEMURSEN BAŞKANI

45.YAŞAR DOĞAN / TÜM SANAYİCİ İŞADAMLARI DER. (TÜMSİAD) BAŞKANI

46.ERKAN GÜRAL / TÜRK GENÇ İŞADAMLARI KONF. (TÜGİK) BAŞKANI

47.ORHAN AYDIN / ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) BAŞKANI

48.AYŞEM SARGIN / ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) BAŞKANI

49.ORHAN TURAN / TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONF (TÜRKKONFED) BAŞKANI

50.BENDEVİ PALANDÖKEN / TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONF (TESK) BAŞKANI

51.ABDÜLKADİR AKGÜL / TESKOMB BAŞKANI

52.CELAL KOLOĞLU / TİSK BAŞKANVEKİLİ

53.FAHRETTİN ALTUN

54.HASAN DOĞAN

55.HAMDİ KILIÇ

56.İBRAHİM KALIN



EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU



1. YİĞİT BULUT

2. KORKMAZ KARACA



SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU

1. PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU

2. DR. SEMA RAMAZANOĞLU

3. PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR

4. PROF. DR. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU

5. UZMAN DR. ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK

6. DT. ZÜLFİYE FÜSUN KUMET

7. PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL

8. NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ

9. AHMET SELİM KÖROĞLU





HAKAN FİDAN / MİT BAŞKANI

ALİ ERBAŞ / DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

METİN FEYZİOĞLU / BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI

İLKER AYCI / THY BAŞKANI

YEKTA SARAÇ / YÖK BAŞKANI

METİN KIRATLI / İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANI

SÜMEYRA MERVE KILINÇ / CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI



AK PARTİ GRUP BAŞKAN / BAŞKANVEKİLLERİ

NACİ BOSTANCI

MEHMET MUŞ

BÜLENT TURAN

ÖZLEM ZENGİN

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

CAHİT ÖZKAN

MAHİR ÜNAL

ÖMER ÇELİK



BİLİM KURULU

ATEŞ KARA

SERHAT ÜNAL



SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI EMİNE ALP MEŞE