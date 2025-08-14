×
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tazminat davası

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Öte yandan CHP lideri Özel hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

