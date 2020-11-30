Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank-Palet Fabrikası üzerinden Türk ordusuna yönelik sözlerine de değindi.

"TÜRKİYE'DE, EKMEĞİNİ YİYİP VATANINA DÜŞMANLIK BESLEYEN BİR KESİM VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlık oyunları bozan, asırlık hesapları altüst eden, asırlık düzenleri yıkan, zihinlere vurulan asırlık zincirleri kıran Türkiye'ye, elbette bunun bedelini ödetmek isteyenlerin olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke ve millet olarak bunların hepsini de evelallah göğüslemeye hazırız. Bizi asıl üzen, içeride karşımıza çıkan tuhaf manzaradır. Açık konuşmak gerekirse, Türkiye'de, ekmeğini yiyip vatanına düşmanlık besleyen, havasını soluyup ezanından ve bayrağından nefret eden, sefasını sürüp insanını sevmeyen bir kesim var. Bunlar, zahirde demokrat, insancıl, hoşgörülü gözükür ama hakikatte faşistin, darbecinin, vesayetçinin önde gidenleridir. Bunlar, zahirde çok çalışır gözükür ama esasta hiçbir şey üretmez. Bunlar, çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar, dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberleri yoktur. Bunlar, sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Bunlar, yalanda ve iftirada sınır tanımaz ama sıra gerçeklere gelince hemen arkasını döner. Bunlar, demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerde arar. Bunlar, etrafına kin ve nefret saçmaktan kalbi kurumuş, ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış bir güruhtur. Ülkemizin ufkunu gölgeleyen, enerjisini emen, vaktini heba eden, havasını kirleten, suyunu bulandıran bu zihniyetin demokrasimize ve kalkınmamıza maliyeti en az yarım asırdır."

"BUNLARIN DERDİ, TÜRK ORDUSUNUN ÖZELLİKLE SON 5 YILDIR NE YAPTIĞIDIR"

Milletin gönlüne girerek iktidara ulaşmak yerine, dışarıdan dolanarak gelmenin peşinde olanlara hak ettikleri cevabı yine milletin vereceğini kaydeden Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Gerçi, millet her seçimde kendilerine sandıkta hak ettikleri cevabı vermiştir ama onların gündemi ve derdi hep başkadır. Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp, ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler. CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Tek parti diktasının ardından, sırtını ancak vesayete ve darbecilere dayayarak iktidara gelebilen bir partinin, Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz. Onların derdi, ordumuzun, artık darbeyle CHP'ye iktidar yolunu açmak yerine, Türkiye'nin sınırlarını koruma ve sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevini yerine getiriyor olmasıdır. Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Bunların sancısı, ülkemize yapılan yatırımın nereden geldiği değil, Türk ordusunun özellikle son 5 yıldır ne yaptığıdır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'den PKK-YPG'ye kadar, birliğe ve beraberliğe saldıran terör örgütlerinin borazanlığını yapanların, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik güvenliğinin sınırlarını genişletme gayretlerini engellemeye çalıştığını vurguladı.

"BU MİLLET, SENİ ASLA AFFETMEYECEK"

Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanların, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye'ye dostluklarını kayıtsız şartsız gösterenlere, saldırdıkça saldırdığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her fırsatta ülkemize husumetlerini gösterenlere karşı tavır almak bir yana, onların safına geçip, onların argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Yine buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi, gerisindeki kadim medeniyet ve tarih müktesebatıyla bizatihi Türkiye'yledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir. Bu kirli zihniyetin sadece istismarını yaptığı demokrasinin, özgürlüğün, çoğulculuğun en samimi savunucusu ve uygulayıcısı biz olduk. Şimdi buradan sesleniyorum: Ey CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak, benim Silahlı Kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir."

ALİ MAHİR BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP'li Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesini kullanmıştı. Başarır gelen itirazlar üzerine "Tank Palet Fabrikası nedir? Ordudur tabii. Bu ülkenin namusudur. Benim namusumdur" ifadelerini kullanmıştı.