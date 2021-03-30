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Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen “Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı” başlıklı çevrimiçi etkinliğe video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin halen aşıya ulaşamadığını görüyoruz. aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Küresel sorunlar karşısında tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunu gözler önüne sermiştir. Küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye gayret ettik.

Özellikle Afrikalı kardeşlerimizi bu zorlu günlerinde yalnız bırakmadık.

Kovid-19 salgını bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir.

Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin halen aşıya ulaşamadığını görüyoruz. aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı ön görüyoruz.

Likitide imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem arz ediyoruz.

Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde ikinci kez uzatılmasında fayda görüyoruz.

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