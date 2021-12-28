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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik ve dayanışma mesajı! 'Salgında İslam karşıtlığı arttı'

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD Müslüman Cemiyeti Kongresi#Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye'deki 84 milyon kardeşinizin selamlarını iletmek istiyorum. Amerikan Müslüman toplumunun en büyük organizasyonunun başarılı geçmesini diliyorum.

Rabbimiz Kuran'da bizlere her zorlukla birlikte kolaylığın olduğunu müjdelemektedir. Bizler gerekse siyasi ve günlük hayatımızda bu ilahi müjdeye şahitlik ettik. Sıkıntılarla karşılaşsak da her defasında zorluğun ardından gelen kolaylığa mazhar olduk.

"TOPLUMUN REFAHI İÇİN GÖSTERDİĞİMİZ ÇABALARI ARTTIRMALIYIZ"

Umutsuzluğa kapılmadan tedbire sarılarak mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Salgın nedeniyle işi bozulan kardeşlerimize sahip çıkarken toplumun refahı için gösterdiğimiz çabaları arttırmalıyız.

Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür.

"İNANCIMIZDA FİTNEYE YER OLMADIĞI GİBİ TERÖRE DE ASLA YER YOKTUR"

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Kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarla zedelenmesine izin veremeyiz. Hangi kökene, ten rengine, kültüre mensup olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. İnancımızda fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur.

Varlığımıza yönelik artan tehditler karşısında kendi kabuğumuza çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla öz güven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD Müslüman Cemiyeti Kongresi#Video Mesaj

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