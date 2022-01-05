Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke!#Koronavirüs
Anlaşma tamam, takas iptal 2.5 yıllığına...Anlaşma tamam, takas iptal! 2.5 yıllığına...#Trabzonspor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme#Ankara
Bakan Koca duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
Vali bu sözlerle duyurdu: Rekor kırdıkVali bu sözlerle duyurdu: Rekor kırdık#Adana
Kimi çileden çıkaran duvar yazısı Polis kapı pakı gezip insanların el yazısına bakıyorKim'i çileden çıkaran duvar yazısı! Polis kapı pakı gezip insanların el yazısına bakıyor#Kim Jong Un
E-Devlette yeni uygulama: Erişime açıldıE-Devlet'te yeni uygulama: Erişime açıldı#E-Devlet
Ankaradaki görüntüler dehşete düşürmüştü Doktordan istifa kararıAnkara'daki görüntüler dehşete düşürmüştü! Doktordan istifa kararı#Doktor
Vedat Muriqi için flaş gelişme Acun Ilıcalının teklifi reddedildi, Fenerbahçe...Vedat Muriqi için flaş gelişme! Acun Ilıcalı'nın teklifi reddedildi, Fenerbahçe...#Transfer
Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili Mutasyona uğramadan öldürüyor...Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili! Mutasyona uğramadan öldürüyor...#Antibiyotik Direnci
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. İki liderin görüşmesi bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmede Bahçeli'ye doğum günü hediyesi olarak altın varaklı çerçeve içerisinde öğrenci kütük belgesi levhası verdi.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin bahçesine çıkarak bekledi. Bir süre gezinti yapan MHP lideri, sonrasında basın mensuplarını selamladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşme

GÖRÜŞME BİR SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna geldi ve iki liderin görüşmesi bir saat sürdü. 

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye doğum günü hediyesi verdi.

Haberin Devamı

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, birlikte evden çıktı.

Bahçeli, Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşme

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye altın varaklı çerçeve içerisinde öğrenci kütük belgesi levhası verdiğini görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin öğrencilik dönemine ait bir kaydın nüshası olarak adlandırılıyor. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forslu bir kurdele var. Bu hediyenin üzerine biraz eğildiğimizde de Bahçeli'nin 1 Ocak olan doğum tarihini görüyoruz ki bu kapsamda verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesinin anlamlı olduğunu vurgulamak mümkün. Gündemde 3 önemli başlık var. Enflasyon ve ekonomi önemli. Cumhur İttifakı ortaklarının ekonomi alanında hangi adımların atılacağını görüştüğünü söylemek gerekiyor. Diğer önemli konular ise yeni anayasa ile siyasi partiler ve seçim kanunu" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye hediye
daha fazla video içinCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye hediye

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşme

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşme

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch