Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin bahçesine çıkarak bekledi. Bir süre gezinti yapan MHP lideri, sonrasında basın mensuplarını selamladı.

GÖRÜŞME BİR SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna geldi ve iki liderin görüşmesi bir saat sürdü.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye doğum günü hediyesi verdi.

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Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, birlikte evden çıktı.

Bahçeli, Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye altın varaklı çerçeve içerisinde öğrenci kütük belgesi levhası verdiğini görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin öğrencilik dönemine ait bir kaydın nüshası olarak adlandırılıyor. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forslu bir kurdele var. Bu hediyenin üzerine biraz eğildiğimizde de Bahçeli'nin 1 Ocak olan doğum tarihini görüyoruz ki bu kapsamda verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesinin anlamlı olduğunu vurgulamak mümkün. Gündemde 3 önemli başlık var. Enflasyon ve ekonomi önemli. Cumhur İttifakı ortaklarının ekonomi alanında hangi adımların atılacağını görüştüğünü söylemek gerekiyor. Diğer önemli konular ise yeni anayasa ile siyasi partiler ve seçim kanunu" dedi.

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