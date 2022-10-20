Son dakika: Azerbaycan’da Batı’ya eleştiri... Erdoğan: Buraları ne hale getirdiler, tazminatını istemek lazım

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Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
İkinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İşgal döneminde şu Cebrayıl'i ne hale getirmişler. Kardeşime sordum AGİT falan gelip buraları görmediler mi? Yok gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler.
Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.
'AZERBAYCAN KÜLLERİNDEN DOĞRULARAK YENİDEN AYAĞA KALKIYOR'
Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla el ele vererek yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor.
Havalimanı, Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergedir. Azerbaycanlı kardeşlerimin azat edilmiş topraklara geri dönmeye başlaması da bizi ziyadesiyle sevindiriyor.
Ağalı Köyü'nü gördük, hakikaten oraya bundan sonra köy demeyeceğiz. Burası artık modern bir şehir anlamında gelişiyor.
Yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri de ifade etti. Burada en önemli şey su. Su konusunda kısa zamanda burada barajı da yapmak suretiyle su sorununu da giderecek, tarımda atılacak adımlardan çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki bizim de gördüğümüz de bu.
Şanlı tarih bizim müşterek tarihimizdir. İnşat işlerinde Türkiye şirketleri bizimle beraber çalışıyor. Onlara minnettarız ki kısa dönemde büyük işler görüyor.
İmar etmek için daha büyük işler görülecek. Resmi tören Cebrayıl'da yapıldı. Aslı Cebrayıl şehri yoktu. Bu oturduğumuz yerde binalar olup, insanlar yaşıyordu. Ama Ermeniler şehirlerimizi yerle bri etmişler. Cebrayıl şehrinde bu dağılmış binalar kaldı. Görün onlarda ne kadar Azerbaycan halkına karşı nefret var ki bütün binaları yerle yeksan ettiler.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN’DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan’ın Zengilan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le birlikte Zengilan Havalimanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra iki lider Azerbaycan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışına katıldı.