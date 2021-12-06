Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'na açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün kardeşim Şeyh Tamim'in anne ve babası ile ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Toplantımızda heyetler arası görüşmelerimiz olacak.

Katar’da askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız. 2014 yılında stratejik komitenin ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere adımlarımızı attık. 2015 yılında da Doha'da ilk toplantıyı yaptık. Türkiye Katar ilişkileri iki ülkenin tarihi, dostluğu ve potansiyeli ile mütenasip bir şekilde stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır.

Yüksek stratejik konsey mekanizması çerçevesinde Katar ile siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarın imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. Ortak gündemimizde yer alan bölgesel, uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunacağız. Görüşmelerimiz sonunda Türk Katar müşterek kuvvet komutanlığını ziyaret edeceğim. Mehmetçiğimizle ve komutanlarla hasbihal edeceğiz.

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Önümüze çıkan badireleri iki dost ve kardeş olarak yakın işbirliği içerisinde hareket ederek aşmayı başardık. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Cumartesi günü Siirt organize sanayi bölgesinde açtığımız ilk çinko tesisi bunun en son örneklerinden biridir. Yılda 50 bin ton üretimde başlayıp önce 120 bin tona, sonra da 250 bin ton üretim kapasitesine çıkacak bu tesis ülkemizin çinko ihtiyacının yarısına yakının karşılayacak. Temelini atacağımız kurşun, gümüş, sülfürik asit fabrikaları hizmete girmesiyle toplam 7 bin 500 insanımıza Siirt’te istihdam sağlanacak. 2023 yılına kadar toplam bedeli 500 milyon dolara ulaşacak bu yatırımı Katarlı kardeşlerimizin Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güveninin bir tezahürü olarak görüyoruz.

Terörün karanlık gölgesi kalktıkça bu tür yatırımlar artacaktır. Bölücü örgütün siyasi uzantısı ile işbirliği yapanların Katar’a ve Katarlı kardeşlerimizin yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Bunların asıl rahatsızlığı Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir. Yabancı ülke büyük elçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında, uluslararası basına verilen hezeyan dolu demeçlerde bunun işaretlerine şahit oluyoruz. Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması, yanlış anlamaların giderilmesi yönündeki diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak ayrım yapmadan Körfez'deki kardeşlerimizle olan münasebetlerimizi ortak menfaatlerimiz ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerletmeyi sürdüreceğiz

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürdürülebilir büyümeyi ihracatla ve üretimle başaracağız Haberi Görüntüle

TÜRKİYE İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimiz, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlendirerek devam etmekte kararlıyız. Biz muhalefetin bu konudaki rahatsızlıklarını biliyoruz. Muhalefetin rahatsızlığına rağmen biz bu ilişkileri devam ettireceğiz. Katar'a yönelik konulan ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Körfez ülkeleri arasında dayanışma tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı çinde geniş bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle, bu konuda gerek Türkiye'de gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar bunun nişanesidir. Rakamlar ufak rakamlar değil. Ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Türk işadamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlardır. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarındadır.

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TEMENNİ EDERİZ Kİ TALİBAN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAR

(ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra 19 ülkenin imzaladığı ve Taliban yönetiminin verdiği sözleri tutması konusundaki açıklamalarıyla ilgili) Taliban yönetiminin üst düzey temsilcilerinin Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeri ile ilgili alakalı, gerek çocukların eğitimi ile ilgili alakalı verdikleri sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Katar'la olan dayanışmamızda Taliban yönetiminin Afganistan'daki havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye - Katar işbirliği ile yönetilmesini talep ediyorlar. Bunu gündemimize aldık. Özellikle kadın ve çocukların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimiz arasındadır.

ASGARİ ÜCRET

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Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt ve gerek net olarak masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan kararla memnun olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme.. İşçinin emeğine, işverenin de yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması büyük önem arzediyor. İnşallah bu dönemde alınacak karar değil önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz.

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STOKÇULUK YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı alanlara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet Bey'e de söyledim, 'Hazırlıklarınızı yapın', müeyyideyi onları rahatsız edecek noktaya çıkaralım ki ondan sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza gıdada bu tür zulmü yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz. Ne gerekiyorsa gerekli adımları atacağız ve üzerine bu işin gideceğiz.

TERÖR OPERASYONLARI

Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar nasıl bu konuda güvenlik güçlerimiz bu operasyonları yoğun bir şekilde sürdürdüyse bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Her ne kadar Bay Kemal fırsat bulup göreve gelince 'Kandil'i başlarına yıkacağım' dese de bir taraftan terör bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle temasta bulunacaksın, diğer taraftan terörist başının alkışlarını alacaksınız, Kandil'den Bay Kemal'e selam gönderecek, hem de Kandil'i başlarına yıkacaklar. Bunlarla bir iş yapılmaz. Bunlara güven olmaz. Bu işin hakkından biz şu anda Kandil'i nasıl başına geçirdiysek, en son 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, bir binbaşımız o bölgede şehit edilmişti, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda oraya gömdük. Şehitlerimiz var, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam...

RUM KESİMİ'NDE CAMİYE SALDIRI

Larnaka'da Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir maalesef operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ersin Tatar beyin açıklamaları ve bizim açıklamalarımı, mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz, gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz, bunun arkasında kimlerin olduğuna dair her türlü arayışın içindeyiz. Bizim Güney Kıbrıs'ta 6 tane camimiz var, onların güvencesi Güney Kıbrıs yönetimindedir. Biz nasıl onlar için güvenceysek, aynı güvenceyi onların da vermesini bekliyorum.