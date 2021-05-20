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Haluk KARAASLAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e dava

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Netenyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin liralık tazminat davası açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısının durdurulması amacıyla uluslararası topluma çağrı yaparken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu” ifadesini kullandı. Bu sözlere sert tepkiler geldi. 

ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E DAVA

Bu sözler için harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.  Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, İsrail'in zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği ifade edildi.

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'HAKARET KASTIYLA YAPILMIŞ KIŞKIRTICI BİR EYLEM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ifade edilen dilekçede şöyle denildi:
"Bu figür, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden, insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan, işgalci ve yayılmacı politikalar takip eden, İslam ve insanlık düşmanı biri olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir figüre benzetilmesi, bu figürün özdeşleştiği ve bir kısmı yukarıda özetlenen sıfatların da Sayın Cumhurbaşkanımıza yakıştırılması anlamına gelmektedir. Hele hele İsrail'in son haftalardaki katliamları nedeniyle toplumda çok yüksek hassasiyetin oluştuğu bir dönemde bu katliamların sorumlusu olan bir başbakanla, Sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesi, tamamen hakaret kastıyla yapılmış fevkalade kışkırtıcı bir eylemdir."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenere art arda tepkiler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e art arda tepkiler

AKŞENER'E ÇOK SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Akşener'in sözlerine şu tepkiyi vermişti:
''Utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş dahi değilim. İsrail'in başbakanıyla Davos'ta yine bir maceram oldu. 

Davos'ta İsrail'in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çünkü çocukları, kadınları, yaşlıları katlederler, şehit ederler. 'Siz busunuz' dedim, Davos'ta söyledim, BMGK'da söyledim. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ederek geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunları söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, ne de kimse sana bu fırsatı vermez.

Bugüne kadar Filistin'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti dönemindedir. Hanımefendi, önce bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar biz bunları yaptık, insani yardımları yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bunu de özellikle bilmesini isterim. Ama bunların öyle bir derdi yok.

Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacaktır ve biz de Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert yanıt
Meral Akşener Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzetti, ortalık karıştı
Meral Akşener Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzetti, ortalık karıştı

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