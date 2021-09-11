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Haber Giriş: 11.09.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'ye ziyaret!

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'ye ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret
  • Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret
  • Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret
  • Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan AKMye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na hareket etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan AKMye ziyaret

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