Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar’dan telefonda bilgi aldı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hulusi Akar#Operasyon
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar’dan telefonda bilgi aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 22:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan karadan ve havadan vurulan hedefler, devam eden faaliyetler ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi aldı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi’ne indi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar’dan telefonda bilgi aldı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing alan Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda talimatlar vererek, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Akar açıkladı: Pençe-Kılıç Harekatında 184 terörist etkisiz hale getirildiBakan Akar açıkladı: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildiHaberi görüntüle

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar’dan telefonda bilgi aldı

Gözden Kaçmasın

Karkamışa yapılan saldırı sonrası terör hedefleri vuruluyor Diyarbakırdan savaş uçakları havalandıKarkamış'a yapılan saldırı sonrası terör hedefleri vuruluyor! Diyarbakır'dan savaş uçakları havalandıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Acı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamıştaki roketli saldırıda 1i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti, hamile kadın ağır yaralandıAcı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti, hamile kadın ağır yaralandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hulusi Akar#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet