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Haber Giriş: 23.08.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz.

Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Afganistan açıklaması

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