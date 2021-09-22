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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afgan Mülteci#CBS Televizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez" dedi.

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AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." dedi.

Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

"BİZİM ÜLKEMİZDE ŞU ANDA KAYIT DIŞI 300 BİNDEN FAZLA AFGAN MÜLTECİ VAR"

Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan BM Genel Kurulunda önemli mesajlar

İlgili Haber:Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afgan Mülteci#CBS Televizyonu