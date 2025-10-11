Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefine yaklaşıyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasa dışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türlerine ilişkin, "Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil, hepimizin asli görevidir." dedi.

Erdoğan, bir otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasındaki konuşmasında, dün Rize'de yapımı tamamlanan 38 projenin toplu açılışını yaptıklarını, Millet Bahçesi Camisi ve Ardeşen Kur'an Kursu'nun temellerini attıklarını söyledi.

Toplam yatırım değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan tüm bu eserlerin Rize'ye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 81 il ve 86 milyon vatandaşa layıkıyla hizmet etmeyi Allah'tan temenni etti.

Erdoğan, yüksek tempoda geçen Rize ziyaretinin her dakikasını en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını, bakanlıklar, belediyeler, kurumlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla kentte eser ve hizmet sancağını gururla dalgalandırmanın çabası içinde olduklarını anlattı.

Açılışını yaptıkları ve temellerini attıkları projelerin bunun nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra da inşallah aynı ciddiyet ve kararlılıkla Rize için çalışmaya, üretmeye, koşturmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha geçen ay yaşanan sel felaketinde mağdur olan kardeşlerime 'geçmiş olsun' diyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu buradan tekrar hatırlatıyorum." dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI" HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını, eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye her alanda yaptıkları atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini dile getirdi.

Artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tarihi ivmeyi artırarak sürdürmek, başarı çıtamızı da yükseltmek mecburiyetindeyiz. Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müspet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve büyük ekonomiler arasında kızışan ticaret savaşları işimizi zorlaştırsa da hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyoruz. Geçen ay açıkladığımız Orta Vadeli Program ile önümüzdeki üç yıla dair yol haritamızı iş dünyamız ve milletimizle paylaştık. Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri seyahatlerimiz, diğer konuların yanı sıra özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında da oldukça verimliydi.

Türkiye'ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu orada bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müşahede edeceğiz. Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımızı ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını, ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek, tek haneli rakamlara indirerek, böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz. Dezenflasyon sürecini kesintisiz sürdürürken, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da inşallah güçlendireceğiz."

"HEP BERABER TÜRKİYE OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının hükümetten beklentilerini elbette çok iyi bildiklerini, enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak bu beklentileri de karşılayacak adımları peyderpey atacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği birçok kazanımın arkasında özel sektör ve kamu dayanışmasının çok büyük rolünün olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Çalışkan, vizyon sahibi siz iş insanlarımıza her alanda öncülük ederek sizlerin yolunu açtık, engelleri ortadan kaldırdık, sizlere destek olduk. Sizler de önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek Türk ekonomisine kan verdiniz, can verdiniz. Ağızlarını her açtıklarında 'yandık bittik' diyerek millete karamsarlık zerk eden felaket tellallarına değil, bu ülkeye inandınız, bu devlete güvendiniz. Aramızdaki işte bu dayanışma sayesinde Türkiye'ye nice başarıları birlikte yaşattık. Mesela, 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 270 milyar dolar sınırına sizlerle birlikte getirdik. Mesela, yıllık 13,2 milyon turist ağırlayan ülkemizi sadece 2025'in ilk altı ayında 26 milyon 390 bin ziyaretçi ağırlayan ülke olarak dünyada dördüncü sıraya sizlerle beraber yükselttik. Savunma sanayinde yüzde 80 olan dış bağımlılığımızı tersine çevirdik. Kendi gemi filomuzu kurarak, yeraltı kaynaklarımızı keşfe başladık. İnsansız hava araçlarında dünyada ilk üç ülkeden biri olduk. Benzer oranları diğer pek çok alanda görmek mümkündür. Bunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz. Bir olacağız, birlikte olacağız, hep beraber inşallah Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi sadece ekonomide değil, diğer başlıklarda da bütün hedefleriyle buluşturacaklarını vurguladı.

"Ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığıyla, polemikle, kavgayla bu işler yürütülmez." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülke yönetmek çok ciddi bir iştir, ciddiyetle yerine getirilmesi gereken ağır bir sorumluluktur. Biz bu sorumluluğu tam 23 yıldır aziz milletimizin de desteği ve duasıyla hakkıyla taşıyoruz. Hem ekonomide hem diplomaside hem de diğer alanlarda meselenin lafını değil, icraatını yapıyoruz. Dün ne söylediysek arkasında durduk, bugün de ne söylüyorsak yarın dimdik arkasında duracağız. Şimdiye kadar ne iş dünyamıza ne de aziz milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık, inşallah bundan sonra da yaşatmayacağız."

YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI, SANAL BAHİS VE KUMAR

Dünyanın hızla değiştiğine, evrensel değerlerin aşındığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji ve internetin sunduğu yeni imkanların önemli risk ve tehditleri de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Erdoğan, özellikle gençlerin yeni nesil tehditlere daha fazla maruz kaldığının görüldüğünü belirterek, "Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu günden güne artıyor. Bunların en başında da yasa dışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türleri geliyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda bilinçli şekilde dolaşıma sokulan zararlı içerikler çok küçük yaşlardan itibaren evlatlarımıza sirayet ediyor. Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil, hepimizin asli görevidir." ifadelerini kullandı.

Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum ve sağlıklı nesiller için ne gerekiyorsa kolektif şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"2025'i Aile Yılı ilan ederek bu yöndeki çalışmalarımıza, destek ve teşvik paketlerimizle birlikte yeni bir momentum kazandırdık. 81 ilimizin tamamında uyguladığımız Aile ve Gençlik Fonu'muz, binlerce genç çiftimizin istifade ettiği önemli kaynak haline geldi ama bunlar yeterli değildir. Sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyamızın da yük alması, sorumluluk alması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Başarılarıyla daima iftihar ettiğimiz gönüllü kuruluşlarımıza hem aile hem de gençlik çalışmaları kapsamında çok önemli işler düşüyor.

Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüş insanlarımızı bu cendereden kurtarmak için gönüllü teşekküllerimizin daha etkin roller üstlenmesini bekliyoruz. Derneklerimizin, vakıflarımızın, yardım kuruluşlarımızın da aynı şekilde çok daha fazla sayıda insanımıza, özellikle de gençlerimize ulaşması, ailelerimizin sorunlarıyla yakinen ilgilenmesi mühimdir. Diğer türlü özellikle altı delik kova misali bütün emeklerimizin boşa akıp gitmesine engel olamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarı dileyerek, "Bizim çocuklardan milletçe hepimizi sevindirecek güzel bir skor bekliyoruz." dedi.