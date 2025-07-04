Azerbaycan'da kritik mesaj... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplantımızın Hankendi şehrinde düzenlenmesi zirveye ayrı bir anlam kazandırıyor. Kafkasya barış merkezi olacak. Ticaretten ulaştırmaya geniş bir yelpazade potansiyele sahip zirvenin iklim değişikliğine odaklanmasını isabetli buluyorum.

Bilhassa enerji alanında yenilikçi girişimlerimizle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da 5. dünyada 11. sıraya yükseldik. Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan vizyonuna katkı sağlaması önem arz ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

"TÜRKİYE TECRÜBESİNİ PAYLAŞMAYA HAZIR"

Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan sıfır atık projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımı hakim kılmanın gayreti içerisinde olacağız. Türkiye güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatımızla paylaşmaya hazırdır.

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Azerbaycan'da teşkil edilecek temiz enerji merkezleri kurucu belgelerinin ülkemizde son aşamada olduğunu paylaşmak istiyorum. 100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmimizi daha yukarı taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Teşkilatımızın 10 yılını şekillendirecek Stratejik Hedefler 2035 belgesinin bizler için yol haritası sunacağını düşünüyorum. Sadeleşme bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. 2035 vizyon belgemizden beklentimiz ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşması kaçınılmaz.

İSRAİL TEPKİSİ

İsrail'in hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze'de 57 bine yakın kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalimin bir an önce durması için hep beraber daha fazla çalışmalıyız. İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. İran'a saldırılar kabul edilemez. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Suriye'de gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Filistin davasını terk etmeyiz.

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"SAYIN ERSİN TATAR'I EN KALBİ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM"

Menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistan'lı kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum. Afganistan'da Afgan halkının güvenlik, huzur ve kalkınmasına destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Birlik ve beraberliğimize atfettiğimiz değeri vurgulamak istiyorum. Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kıbrıs Türkleri ile spordan kültüre, ekonomiden turizme kadar çeşitli alanlarda ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum.