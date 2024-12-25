Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine sizler hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ödüllerini birazdan tevdi edeceğimiz sanatçıları ve ilim insanlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ödül sahiplerimize bundan sonraki çalışmaların Mevla'mdan başarılar diliyorum. 8 ayrı dalda ödül takdim ediyorum. Dünyanın önde gelen Türkologlarından olan Gönül Tekin hocamız önemli çalışmalara imza attı. Harvard Üniversite'sinde Osmanlı Türkçesi dersi veren Gönül Tekin, Batı'da Türkoloji çalışmalarının önünü açtık. Nice abide isimlerin eserlerini disiplinler bakış açısıyla ele aldı.

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Prof. Dr. Günay Kut Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulundu. Türkoloji müktesebatına önemli eserler sundu. Her iki hocamızı tebrik ediyorum. Edebiyat ödülünü Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'na tevdi ediyoruz. Yazı ve fikir hayatında başarılarının devamını diliyorum. Müzik ödülümüzün sahibi Ahmet Özhan oluyor. Sanat hayatında 57 yılı geride bırakan Özhan klasik Türk müziğine önemli eserler kazandırdı. Türk sanat ve tasavvufi dünyamıza önemli eserler kattı. Örnek bir sanatçı emsal bir şahsiyet nasıl olur herkese gösteren Özhan'ı kutluyorum.

Tiyatro dalındaki ödülümüzü Turan Oflazoğlu'na takdim ediyoruz. Türk edebiyatına damga vuran tiyatro oyunlarını şiirleriyle denemeleriyle besleyen Oflazoğlu güçlü sanatçılarımızdan biri olmuştur. Günümüz insanına ayna tutan Oflazoğlu'nu tebrik ediyorum.

Kütüphaneleri nefes alan bir yapıya kavuşturmak toplumun istifadesine sunmak milli benliğimizin devamı için vazgeçilmezimizdir. Ramazan Minder'e kütüphanecilik ödülümüzü tevdi ediyoruz.