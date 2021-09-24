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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki: 2 NATO ülkesi olarak farklı noktada olmamız gerekirdi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor" dedi.

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AA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Amerika ile ilgili münasebetler konusunda sorulan bir soru üzerine, şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmeler de o istenilen neticedeydi dedim. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir."

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"SAYIN PUTİN'DEN BEKLENTİLERİM ÇOK DAHA FARKLI"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Çarşamba günü Sayın Putin ile yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin ne tür mesajlar vereceksiniz Rusya'da?" sorusu üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den beklentilerinin çok farklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zira Suriye'de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz.

Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli koyuyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım. "

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"TAVİZ VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Kovid-19 vaka artışlarının delta varyantına bağlı olarak okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmeye başladığı hatırlatılarak, bu kapsamda ek tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, çok farklı yeni tedbirlerin kendi ilgi alanından öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben Bakanıma, Bilim Kurulu'nda konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı olmaması lazım. Ama dün Bakanımla da yaptığım görüşmede 'Başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz.' diyor. Bundan taviz veremeyiz dediğine göre, demek ki Bilim Kurulu'nun maske konusunda bir hassasiyeti var. Bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi, inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Son Dakika