Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 12:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde uğradığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a, yönelik düzenlenen saldırı girişimi tüm dünyada yankı uyandırdı. Yaşanan gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımla geçmiş olsun mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı:

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

 

ABD BAŞKANI TRUMP'A SLADIRI GİRİŞİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyulması üzerine güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan dışarı çıkarıldı. Olayın ardından sanal medya hesabından paylaşım yapan Trump, silahlı saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Saldırganın 31 yaşındaki Cole Thomas Allen isimli bir ABD vatandaşı olduğu kaydedildi.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Gözden KaçmasınTrumpa saldırı girişimi Saldırgan yakalandı, 1 memur vurulduTrump'a saldırı girişimi! Saldırgan yakalandı, 1 memur vurulduHaberi görüntüle

SALDIRGAN YAKALANDI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili detayları aktardı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından gizli servis görevlileri tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarılan Trump, dakikalar sonra yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
