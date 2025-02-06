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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#6 Şubat Depremleri#Kahramanmaraş Depremleri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan 6 Şubat depremleri paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 04:28

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "İlk günden beri devlet ve millet olarak “bir oluruz” dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak “bir oluruz” dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını âminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#6 Şubat Depremleri#Kahramanmaraş Depremleri

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