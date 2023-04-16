Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili Şanlıurfalılar. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hatır bilen vefa bilen kıymet bilen Urfalı kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bu ne muhteşem bir katılım. Bu muhabbeti ben inanıyorum ki 1 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz. İnşallah yarın gece idrak edeceğimiz. Kadir gecemizi tebrik ediyorum. Cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burası Hz. İbrahim'e ateşi gül bahçesi eyleyen şehirdir. Burası mağdurlara mazlumlar kucak açan şehirdir. Burası medeniyetlerin özlerinin izin sürdüğü bir şehirdir. Urfa'yı anlamak için bu şehrin tüm renkleriyle kucaklaşmak gerekir.

Urfa sevincini de hüznünü de gazelleriyle anlatan, söyleyen, söyleten bir şehirdir. Bu şehri Bekçi Bakır söyler. Bu şehri Kazancı Bedih söyler. İnşallah 14 Mayısta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. İnşallah Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek. Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı bir bağ vardır. Şanlıurfa 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz. Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yola devam ediyor muyuz? Ülkemiz 6 Şubat'ta şiddetli depremler ile sarsıldı. Bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. 22 bin 464 bağımız bölüm bu depremde kullanılmaz hale geldi.

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Deprem haberini alır almaz tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Acil yardım ihtiyaçları, barınma derken kalıcı konutların yapım aşamasına geldik. Bir kez saha 50 binin üzerinde hayatımızı kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlıurfa deprem felaketinin ardından da sel felaketi ile uğraştı. Kardeşlerim, ölenleri getiremeyiz ancak kalanların yaralarını sarmak boynumuzun borcudur. İnşallah 319 bini bir yıl içinde teslim olmak üzere 619 in konut teslim edeceğiz. Biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü olarak görüyoruz. Bu hissiyat ve şevkle 21 yılda ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma kazandırdık.

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Küçük felaket olarak adlandırılan bu felaketin de altında kalmadık. Şanlıurfa'mızda 11 bin ev yaparak depremzedelerimiz yeni yuvalarına kavuşturacağız. Şehirlerdeki konutları zemin artı 3 veya 4 kat, köy evlerimizi ise tek kat olarak yapıyoruz. Biz de deprem şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde deprem konutlarımızın temelini atıyor, bitmiş olanları teslim ediyoruz. Depremden sonraki 5. günde Şanlıurfa'ya gelerek durumu yerinde görmüştüm.

İnşallah sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çekip nutuk atıp gittiklerini biliyoruz. Bunlar daha kendi aralarındaki fay hatları ile uğraşamayıp 14 milyon insanı etkileyen bir depremde millete yardım etmelerini bekleyemeyiz ki. Varsınlar FETÖ gibi terör örgütlerin eteğinin atına girsinler, Varsınlar 'teröristleri salacağız' desinler, biz milletimiz ile birlikte kendi işimize bakacağız. Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka bir şeye gerek yok. Kendi kendileriyle uğraşıyorlar. Kardeşlerim seçim 4 duvar aralında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Milletimizin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor.

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Adayları gördünüz mü gördünüz, Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi, çektiniz. Şimdi soruyorum siz hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenizi kime emanet edersiniz. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nın kime emanet edersiniz. Seçim tercihi öfke ile küserek verilecek bir kara değildir. 'Noter masası değil, kumar masası...' Eee güzel orada ne işin var? Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor biz ise hem sıkıntıları hem çözümleri biliyoruz. Ötekiler sadece iktidarın nimetlerine göz dikmiş.

Kardeşlerim Şanlıurfa Havalimanı, Harran Üniversitesini kim yaptı. Ötekiler sadece konuşmayı bilir, biz ise sadece yaptıklarımız söylüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere yine biz düzelteceğiz. Salgınından savaşa kadar dünyada yaşanan krizleri sizlerde takip ediyorsunuz. Türkiye bu krizleri başarıyla göğüslemekle kalmıyor küresel krizleri fırsata çeviriyor. 14 Mayıs'ta 'Durmak yok yola devam' diyor muyuz? Ülkemizde hiç bir hayırlı işleri olmadıkları halde en yüksek perdeden bağıranlar var. Biz bunların karşısına lafla değil eser ve hizmetlerimizle çıkıyoruz. Şanlıurfa'ya son 20 yılda 138 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

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Bay bay Kemal'in Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehirleri, ne yaptınız buralarda? Bunların bir şey yapacağı yok. Şanlıurfa'da 73 adet spor tesisi yaptık, sosyal yardımlarda 22 milyar lira tutarında yardım aktardık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşaatı sürüyor. Bölünmüş yol uzunluğu 650 km çıkardık. Keban Baraj gölünde kullanılmak için 2 adet feribot yaptık. Şanlıurfa'da 3 buçuk milyon dekar zirai alanı çiftçilerimize açtık. 18 milyar lira tutarındaki tarımsal desteği çiftçilerimize verdik. Enerjide 11 ilçemize doğalgazı getirdik.

HÜDA PAR LİDERİ ZEKERİYA YAPICIOĞLU: O EMPERYALİSTLER BU TOPRAKLARA GÖZ KOYAMAYACAK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce kürsüye çıkan HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hepiniz hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Selam olsun hepinize. 1 buçuk saatte havalimanından ancak varabildik. İnşallah 14 Mayıs'ta hizmete, birliğe, kardeşliğe talip olanlara oylar gidecektir. Diğer şehirlerle birlikte 6 Şubat'ta peş peşe sarsıldık. Akabinde sel felaketi ile vuruldu ama bu yaraları sardık, toparlanıyoruz. Konutların ve dükkanların anahtar teslim töreni.

Allah'tan gelene Hz. Eyüb'ün sabrını kuşanacağız. Dayanışma ile ayağa kalktık. 5 gün önce Şanlıurfa'nın onur günüydü. Küffarın memleketten kovduğumuzun yıldönümüydü. Allah'ın izni ile bir daha o emperyalistler bu topraklara göz koyamayacak. Yumruk gibi kenetlenip bir olacağız. Hep birlikte bütün sorunlarımızı sukunet içinde çözeceğiz. Yaralarımızı sarmış bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ: DEVLETİMİZİN BÜTÜNLÜĞÜNE, BİRLİĞİMİZE GÖZ DİKKENLERİ RABBİM KAHRETSİN

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise konuşmasında şu ifadeleri kullnadı:

Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Şanlıufa'nın yiğit evlatları hepinizi selamlıyorum. Rabbim öncelikle birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Devletimizin bütünlüğüne, birliğimize göz dikkenleri rabbim kahretsin. Kıymetli kardeşlerim, Şanlıurfa, tüm dünyanın bildiği gibi bir kardeşlik, barış, huzur şehridir. Bunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Onun için sizinle birlikte devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Ramazanınız ve Kadir geceniz mübarek olsun. Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden tebrik ediyorum. Mutluluk getirmesini niyaz ediyorum

6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı devlet millet el ele birlikte saracağız. Kıymetli kardeşlerim 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçimin iki ayağı var. Biri cumhurbaşkanlığı diğeri vekil seçimi. 14 Mayıs'ta yine cumhurbaşkanımızı seçecek miyiz? Şimdiden gazanız mübarek olsun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.