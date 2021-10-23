Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 büyükelçi' talimatı! 'İstenmeyen adam' ilan edilecekler

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, kendi firmalarının yatırım ve üretim atağı yanında küresel firmaların da üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Her zaman söylediğim gibi sermayenin milliyeti, rengi, inancı olmaz. Ülkemize yatırım yapacak teknoloji getirecek ihracatımıza, istihdamımıza katkı sağlayacak herkese kapımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Bu anlayışla salgın döneminde yeniden yapılanan küresel üretim ve lojistik sisteminde ülkemizi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Yatırım demek, üretim, ihracat, istihdam demektir. Cari açığın azalması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde benzer daha pek çok müjdeyi milletimizle paylaşacağız.

Bu noktaya öyle kolay gelmedik. 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan şehirciliğe kadar her alanı kapsayan yatırımlarımız sayesinde ülkemiz bu güce kavuşmuştur.

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Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin tamamladığı toplam yatırım bedeli yaklaşık 3 milyar lirayı geçen 106 kalem eserin toplu açılış törenini yapıyoruz. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 3 anaokulu, 7 ilkokulun, 4 ortaokulun, 11 lisenin, fen lisesi pansiyonunun, Osman Gazi Üniversitemizin fakülte binalarının iki ayrı yüksek öğretim yurdunun resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sağlıkta 112 acil servisi hizmete açıyoruz. Çevre ve Şehircilikte TOKİ tarafından yapılan kapalı otoparkı ve sosyal tesislerin resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.

Tarım ve ormanda ağaçlandırmadan, orman işletmelerine, kadastrodan mesire yerlerine pek çok hizmetin açılışını da bugün yapıyoruz.

Eskişehir'imizin gururu TEI, TUSAŞ, motor sanayi hem alt yapı yatırımları hem de çok önemli motor geliştirme projelerini tamamladı bugün bunların da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

Tüm bu eserlerin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim her şey gibi ülkeye hizmet etmek de nasip işidir. Allah bize bunu nasip etti.

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Bunun için çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi üzerimize salınan terör örgütleriyle savaştı. Yeri geldi ekonomik tetikçilerle boğuştuk. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle üstesinden geldik.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz. Ülkemizin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş oluşturuyoruz.

Terör örgütlerinden darbecilere kadar şer güçler harekete geçirildi.

"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR GEÇİCİDİR"

19 yıldır nasıl bu ülkeye kimseye yem etmediysek bu defa da inşallah aynı şeyi yapacağız.

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Ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini göstermiyor.

Küresel ekonomideki çalkantılar yeni değildir. Dünya ekonomisinde bozulma pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Bu fiyat artışlarından biz de etkilendik.

Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.

Şu Eskişehir'de mevcut suyu içebiliyor musunuz? Bir büyükşehir belediyesinin işi vatandaşına tertemiz pırıl pırıl su içirmektir. Öyleyse dikkat edeceğiz, 2024'e iyi hazırlanacağız.

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DEMİRTAŞ TEPKİSİ

Neymiş iktidar olurlarsa devletin uçaklarını satacaklarmış. Sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin neyi var neyi yok nasıl elimizden satarız onunla uğraşıyorsunuz. Biz ise almaya devam edeceğiz.

Kardeşlerim, bunlar bizi engellemek için terör örgütleriyle de yürürler. Bunlar terörist 'Selo' ile beraber olurlar. Bunlar da ar yok. Yasin Börü'yü öldüren 'Selo' değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden çıkarmanın derdindeler. Yargı ne derse o, çıkaramayacaksınız.

'Selo'nun eşi televizyona çıkmış çocuklarımla beraber masumane oturuyorum. Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Sen anasın da o ana değil mi?

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"TALİMAT VERDİM, İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLECEKLER"

Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir.

Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye? Kimse talimat veremez.

Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim,10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.

Açılışını yaptığımız tüm fabrikaların şehrimize bir kez daha hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu eserlerin Eskişehir'e kazandırılmasında emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. Durmak yok yola devam diyor muyuz? Var olun.





