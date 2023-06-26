Son dakika... 'Güçlü hükümetler' vurgusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.