Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

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Turkuvaz medya grubunun düzenlediği zirveye video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

ENFLASYON SORUNU HİÇBİR AYRIM GÖZETMEDEN TÜM EKONOMİLERİ ZORLUYOR

"Dünya, son 3 yıldır salgınla başlayan ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor.Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve hammade fiyatları ile buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorluyor. Öte yandan faizleri arttırarak enflasyonu düşürme üzerine kuurlu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığını görüyoruz.

Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor. Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapı ile birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimiz sayesinde hamdolsun bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

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TURİZMDE FARKLI BİR İVME YAKALADIK

İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaşıyor. OSB'lerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan kamyonlar ve TIR'larla dolu. Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararlarımızı telafi etmenin ötesine de geçerek farklı bir ivme yakaladık. İstihdamda ilk kez 31 milyon barajını aşma başarısını gösterdik.

Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını Cumhuriyetimizin 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı'nın açılışıyla enerji hamlemizi bir adım öteye taşıdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 metreküplük doğal gazı vatandaşlarımızın emrine verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

YILBAŞINDAN İTİBAREN ENFLASYONUN BOYNUNU KIRMIŞ OLACAĞIZ

Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve ENFLASYON meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.

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2023'Ü SAVUNMA SANAYİNDE PEK ÇOK İLKİN YAŞANDIĞI BİR MİLAT YAPMAKTA KARARLIYIZ

Savunma sanayi alanında kısa sürede ulaştığımız seviye ise milletimizin gurur kaynaklarından biri haline geldi. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı varken geçen sene 3 milyar 254 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarındanhelikopterelere ve gemilere kadar çok geniş bri yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. 2023 senesini ekonomi ve enerji de olduğu gibi savunma sanayinde de pek çok ilkin yaşandığı da bir milat yapmakta kararlıyız.

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TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin, ne küresel ayak oyunlarının ne demandacı ekonomistlerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."